İzmir’in en ünlü ve güzel plajları!

Ege'nin incisi olan İzmir'in plajları ve koyları oldukça ünlüdür. Ayrıca hem İzmir'de yaşayan hem de İzmir dışında yaşayan insanların tercih ettiği tatil yerlerindendir. Görsel açıdan adeta içerisine çeken İzmir plajları ve koyları masmavi denizi, tertemiz havası ve sıcak kumları ile ziyaretçilerin uğrak yeri haline geliyor. Peki İzmir'de denize girilecek ve İzmir'de gezilecek koylar hangileri? Tatilde İzmir'deki hangi koy ve plajlara gidilir?
Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 12:33 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 13:22