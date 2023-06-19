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Haberler Galeri İzmir’in en ünlü ve güzel plajları!

İzmir’in en ünlü ve güzel plajları!

Ege'nin incisi olan İzmir'in plajları ve koyları oldukça ünlüdür. Ayrıca hem İzmir'de yaşayan hem de İzmir dışında yaşayan insanların tercih ettiği tatil yerlerindendir. Görsel açıdan adeta içerisine çeken İzmir plajları ve koyları masmavi denizi, tertemiz havası ve sıcak kumları ile ziyaretçilerin uğrak yeri haline geliyor. Peki İzmir'de denize girilecek ve İzmir'de gezilecek koylar hangileri? Tatilde İzmir'deki hangi koy ve plajlara gidilir?

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 12:33 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 13:22

İzmir’in en ünlü ve güzel plajları
İzmir’in en ünlü ve güzel plajları

Söz konusu deniz, kum, güneş ve plaj olunca İzmir halkının ne kadar şanslı olduğunu anlatmaya gerek yok. İşte İzmir'in yüzmek için en iyi koyları ve plajları...

ÇEŞME-ILICA-ŞİFNE

Pamfilya, Karia ve Likyalılar tarafından yapıldığı bilinen ve Türkiye'nin başlıca turizm merkezlerinden biri olarak uluslararası üne de sahip bulunan Çeşme İlçesi, plajlarının yanı sıra Şifne'deki şifalı kaplıcaları ile de bir cazibe merkezidir. İnce ve bembeyaz kumları ile Ilıca Plajı'nın ünü ülkemiz sınırlarını aşmıştır. Şifne bölgesinde termal sular denizin içinden çıkmakta, ılıcalarda bulunan çamur, güzellik iksiri olarak kullanılmaktadır. Bölge, iç ve dış turizme hitap eden her türlü konfora sahip otel, motel ve pansiyonlarla donanmıştır. Ayrıca Aya Yorgi Koyu, Pırlanta, Paşa Limanı, Tur Site, Çiftlik gibi adlarla bilinen 20 dolayında koyla çevrili bulunan Çeşme, balığı ile ünlü Dalyan gibi doğa harikasına, özellikle yaz aylarında son derece renkli bir eğlence yaşamına da sahiptir.

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İzmir’in en ünlü ve güzel plajları!

ÇANAK KOYU

Çanak koyuna gitmek oldukça kolay olmaktadır. Bu koya gitmek için Foça ilçesine giderek bu koy için olan servislere binmek ya da özel araçla levhaları takip ederek gitmek mümkün olmaktadır. Sakin bir çevresi bulunan koyun masmavi denizi tatil için gelen kişiler için ideal olmaktadır. Koyun etrafında piknik yapmak için çok sayıda mesire alanları bulunmaktadır.

İzmir’in en ünlü ve güzel plajları
İzmir’in en ünlü ve güzel plajları

ÇEŞMEALTI

Konak'tan 36 kilometre uzaklıktaki Çeşmealtı, plajlarının yanı sıra, İçmeler mevkiinde bulunan kaplıcaları ile ünlüdür. Yaz sezonunda nüfusu birkaç kat artan Çeşmealtı'nın İçmeler sahillerinden sonra ise Kıyı Bandı Karaburun'a kadar devam eder. Yolunuzun üzerindeki Urla'nın Kokar Koyu da bakir doğası ile tatilcileri çeker.

İzmir’in en ünlü ve güzel plajları!

DEMİRCİLİ PLAJI

Demircili koyu İzmir ilinin gidilebilecek en güzel koylarından biri olarak ifade edilmektedir. Demircili koyuna İzmir - Çeşme otoyolu üzerinden ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu yolculuk yaklaşık 1 saat sürmekle birlikte Urla'dan Demircili koyu ise daha kısa mesafede bulunmaktadır. Arzu eden Urla ilçe merkezinden Kuşçular- Demircili güzergahını takip ederek de koya ulaşabilmektedir. Demircili koyuna giden toplu taşıma araçları da bulunmaktadır.

İzmir’in en ünlü ve güzel plajları
İzmir’in en ünlü ve güzel plajları

BALIKLIOVA – MORDOĞAN – KARABURUN

Urla Yarımadası'nın kuzeyinde kurulu Karaburun'da çeşitli dönemlerde yapılan kazılarda ilçenin M.Ö. 3000 yıllarında Hititler tarafından kurulduğu anlaşılmıştır. Urla'yı geçtikten sonra Teknoloji Enstitüsü önündeki kavşaktan sağa dönen kıvrımlı yola sapıldığında ilk ulaşılan yerleşim yeri Balıklıova'dır. Buradan sonra girintili çıkıntılı sahil bandı, Mordoğan'ı takiben Karaburun'a kadar uzanır. Bakir bir doğaya sahip Karaburun ve Mordoğan yöresi turistik alt yapı bakımından henüz gelişmemiş olmakla birlikte, sakin ve doğa ile başbaşa bir tatil yapmak isteyenler için idealdir. Yörede ayrıca Ege'nin en leziz balıkları da avlanmaktadır.

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