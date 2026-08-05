İzmir’in göbeğinde 2 bin yıllık gizem: Agora

3. İKİ ŞEHRİ BAĞLAYAN "GİZLİ TÜNELLER" EFSANESİ

Yıllardır İzmir'de kulaktan kulağa yayılan bir efsane vardır: "Agora'dan giren bir kişi, yer altı tünellerinden geçerek Kadifekale'ye ya da limana çıkabilir."

Arkeolojik kazılar devasa galerileri ve su yollarını ortaya çıkardıkça, bu "efsane" aslında gerçek bir mühendislik ağına dönüşüyor. Şehrin altı, bir örümcek ağı gibi birbirine bağlı tünellerle örülü.