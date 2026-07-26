Akvaryum Andıran Berrak Denizi ve Sahil Özellikleri

Halk plajı statüsünde olmasına rağmen bakir kalmayı başaran Pissa Koyu, adeta bir akvaryumu andıran turkuaz rengi ve cam gibi berrak suyuyla ünlüdür. Tamamen ince kumdan oluşan sahili ve sığ deniz yapısı, özellikle yüzme bilmeyenler ve çocuklu aileler için güvenli bir deniz keyfi vadeder. Ayrıca koyun hemen karşısında yer alan Midilli Adası, açık havalarda muhteşem bir manzara eşliğinde ziyaretçilerini karşılar.