İzmir’in ilçelerinin isimleri nereden geliyor? İşte yanıtı...

Bayraklı
Bayraklı adı hakkında var olan söylencelerden ilki; Batı Anadolu kıyılarını kendilerine insan kaynağı olarak seçen Türk korsanlar ile ilgilidir. O dönemde Akdeniz'e hakim olan denizciler her yıl İzmir'e gelip, bayraklar açarak levent toplarlar. "Solumadan can vermek, terlemeden mal kazanmak isteyen bayrağımız altına gelsin" sözleriyle gönüllü çekmeye çalışılır. Bayraklar, günümüzdeki Bayraklı'nın bulunduğu yerde açılmakta ve gönüllüler orada yazılmakta olduğu için yörenin adı yıllar içinde Bayraklı olarak kalır.