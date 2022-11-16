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Haberler Galeri İzmir'in ilçelerinin isimleri nereden geliyor? İşte yanıtı...

İzmir'in ilçelerinin isimleri nereden geliyor? İşte yanıtı...

Ege'nin incisi İzmir'İn ilçelerinin anlamlarını hiç merak ettiniz mi? Kimisini daha önce duydunuz, kimisi sizi çok şaşırtacak? Bakın İzmir'in ilçelerinin isimleri nereden geliyor?

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 13:49 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 13:52
İzmir’in ilçelerinin isimleri nereden geliyor? İşte yanıtı...

Aliağa
Adını Ali Ağa adındaki bir kişinin çiftliğinden alan Aliağa'nın kuruluşunun 4. Murat dönemine kadar uzandığı bilinmektedir. Bir söylenceye göre; çiftliğin sahibi Ali Ağa, bir suç işler. İstanbul'da ölüme mahkum edilir. Avustralyalı Baltacı Edwars (sonradan Müslüman oldu ve Kenan adını almıştır) tarafından bu cezadan kurtulur. Ali Ağa bu can bağışının altında kalmaz ve adını değiştirmemek koşulu ile çiftliğini Edwars'a bırakır. Edwars buraya üç katlı bir malikâne yaptırır. Aliağa'nın ilk yapısı budur.

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İzmir’in ilçelerinin isimleri nereden geliyor? İşte yanıtı...

Balçova
Eskiden Ayesefit olarak kullanılan köyün adı, köy arazisinin büyük bir kısmının balçık olması nedeniyle, Balçık Havi olarak değişmiş ve daha sonra söylene söylene Balçık Ova birleşerek bugünkü ismi olan Balçova adını almıştır.

İzmir’in ilçelerinin isimleri nereden geliyor? İşte yanıtı...

Bayındır
Bayındır ilçe merkezinde Bizanslılar döneminde yerleşimin bulunduğu ancak Selçukluların gelişi ile Orhan Gazi tarafından 14. yüzyılın başlarında 24 Oğuz boyundan Üçoklar' dan biri olan Bayındır Türkmen Boyunun kendi adı ile yeni bir yerleşim oluşturduğu bilinmektedir.

İzmir’in ilçelerinin isimleri nereden geliyor? İşte yanıtı...

Bayraklı
Bayraklı adı hakkında var olan söylencelerden ilki; Batı Anadolu kıyılarını kendilerine insan kaynağı olarak seçen Türk korsanlar ile ilgilidir. O dönemde Akdeniz'e hakim olan denizciler her yıl İzmir'e gelip, bayraklar açarak levent toplarlar. "Solumadan can vermek, terlemeden mal kazanmak isteyen bayrağımız altına gelsin" sözleriyle gönüllü çekmeye çalışılır. Bayraklar, günümüzdeki Bayraklı'nın bulunduğu yerde açılmakta ve gönüllüler orada yazılmakta olduğu için yörenin adı yıllar içinde Bayraklı olarak kalır.

İzmir’in ilçelerinin isimleri nereden geliyor? İşte yanıtı...

Bergama
Helenlerden çok önce Batı Anadolu'da Pelasglar ve Luvi halkı yaşardı. O zaman Bergama'nın adı Parg-a-uma idi. Perg=Berg Arapçadaki Burç anlamına geliyor, kale demektir. Uma ise, "halk" demektir. Pergamon adı ise, Helenleşmenin başlamasıyla dönüşen bir kelimedir. Bugün Bergama adı aslında ilk kullanılışı olan Pargauma'ya daha çok benzer.

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