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İzmirli 32 haftalık hamile Özlem Işık "Karnı burnunda" maratona hazırlanıyor

İzmirli 32 haftalık hamile Özlem Işık, Vodafone İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre koşmaya hazırlanıyor. Özlem Işık, "Zaman geçtikçe heyecanım artıyor. Tek istediğim bitiş çizgisini görmek. Bitiş çizgisini gördükten sonra nasıl duygulanırım hayal bile edemiyorum" dedi. Işık, "Bebeğimin sağlığı gayet yerinde. Şu an 2 kilogram olmuştur. Benim de hiçbir sağlık problemim olmadı" ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





