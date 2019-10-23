Haberler
>
Galeri
> İzmirli 32 haftalık hamile Özlem Işık "Karnı burnunda" maratona hazırlanıyor
İzmirli 32 haftalık hamile Özlem Işık "Karnı burnunda" maratona hazırlanıyor
İzmirli 32 haftalık hamile Özlem Işık, Vodafone İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre koşmaya hazırlanıyor. Özlem Işık, "Zaman geçtikçe heyecanım artıyor. Tek istediğim bitiş çizgisini görmek. Bitiş çizgisini gördükten sonra nasıl duygulanırım hayal bile edemiyorum" dedi. Işık, "Bebeğimin sağlığı gayet yerinde. Şu an 2 kilogram olmuştur. Benim de hiçbir sağlık problemim olmadı" ifadelerini kullandı
Giriş Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:40
İzmir'de yaşayan 32 haftalık hamile Özlem Işık, "spina bifida" hastalığına dikkati çekmek amacıyla Vodafone İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre koşmaya hazırlanıyor.
Bornova ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Özlem Işık, koşuya ilk kez üniversite yıllarında Vodafone İstanbul Maratonu'nda başladı.
Bir süre sonra evlenen Işık, "hamile kalırsam koşamam" düşüncesiyle çocuk sahibi olma hayallerini erteledi ancak yurt dışında bazı maratoncuların hamileliklerinde de koşabildiğini görerek cesaretini topladı.
Eşinin de desteğini alan Işık, bir yandan doğacak kızına hazırlanırken bir yandan antrenmanlarına devam etti.
Gönüllü koşucularla toplum yararına organizasyonlar düzenleyen Adım Adım Oluşumu'nun 10 yarışına katılan ve birinde üçüncülük alan Işık, "spina bifida" isimli hastalığa yönelik farkındalığın artırılması isteyen bir sivil toplum kuruluşunun talebiyle Vodafone İstanbul Maratonu'nda bu hastalığa dikkati çekmek için koşmaya karar verdi.