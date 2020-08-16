İzmirli işletmecinin yaptığı kaymaklı menemen beğeni topladı!

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden menemen, ilk kez tadanları müdavimi yapıyor. 7'den 70'e sevilen lezzet, ağızlarda lezzet şöleni yaratıyor. Her kesimin sevdiği, yapımı kolay bir yemek olan menemenin kimi vatandaşlar soğanlı mı kimi vatandaşlar ise soğansız olması gerektiğini savunuyor. Bu yemeği soğansız yapan İzmir'deki bir lokanta, yeni bir bakış açısı getirip, malzemelere kaymağı da ekledi.