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Haberler Galeri İzmirliler dikkat! Bu ilçede yaşayanlar saatlerce susuz kalacak

İzmirliler dikkat! Bu ilçede yaşayanlar saatlerce susuz kalacak

İZSU bugün (16 Kasım Perşembe) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 8 saate varan su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Aliağa, Bayraklı, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Foça, Karabağlar, Kemalpaşa, Urla ve Ödemişte'de sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 16 Kasım Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 10:20 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 10:23

İzmirliler dikkat! Bu ilçede yaşayanlar saatlerce susuz kalacak

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 16 Kasım Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

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İzmirliler dikkat! Bu ilçede yaşayanlar saatlerce susuz kalacak

ALİAĞA FATİH, B.HAYRETTİN PAŞA 16.11.2023 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmirliler dikkat! Bu ilçede yaşayanlar saatlerce susuz kalacak

BAYRAKLI ADALET MAH 16.11.2023 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmirliler dikkat! Bu ilçede yaşayanlar saatlerce susuz kalacak

BORNOVA MERİÇ 16.11.2023 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmirliler dikkat! Bu ilçede yaşayanlar saatlerce susuz kalacak

ÇEŞME REİSDERE 16.11.2023 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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