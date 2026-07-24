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İzmirliler dikkat! Hafta sonu evde kalmayın: İşte günübirlik kaçabileceğiniz 8 eşsiz rota
Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İzmirliler için birbirinden güzel kaçış rotaları öne çıkıyor. Deniz, doğa, tarih ve lezzeti bir arada sunan bu rotalar sayesinde şehirden çok uzaklaşmadan keyifli bir gün geçirmek mümkün. İşte İzmir ve çevresinde hafta sonu keşfedebileceğiniz 8 harika yer....
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Yoğun iş temposu ve şehir hayatının stresinden kısa süreliğine uzaklaşmak isteyen İzmirliler, hafta sonunu doğayla iç içe ya da tarihi sokaklarda geçirebilecekleri rotalara yöneliyor. İzmir merkezine en fazla 2 saat uzaklıktaki bu destinasyonlar; serin koyları, taş sokakları, eşsiz manzaraları ve yöresel lezzetleriyle günübirlik gezi planı yapanların favorileri arasında yer alıyor. Eğer "Bu hafta sonu nereye gitsek?" diye düşünüyorsanız, işte size birbirinden güzel 8 kaçış rotası...
İzmir'in en popüler hafta sonu rotalarından biri olan Sığacık, tarihi kale içi, rengarenk sokakları ve deniz kenarındaki huzurlu atmosferiyle öne çıkıyor. Sabah köy pazarını gezebilir, balık restoranlarında Ege mutfağının tadını çıkarabilir ve gün batımını marinada izleyebilirsiniz.
ESKİ FOÇA
Foça, tarihi dokusu ve masmavi deniziyle dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor. Sahil boyunca yürüyüş yapabilir, tekne turlarına katılabilir veya sahildeki balık restoranlarında Ege'nin lezzetlerini deneyebilirsiniz.
KARABURUN SARPINCIK DENİZ FENERİ
Kalabalıktan uzak, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için Karaburun eşsiz bir seçenek sunuyor. Sarpıncık Deniz Feneri'nin bulunduğu bölge özellikle gün batımında kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
URLA SANAT SOKAĞI
Sanat galerileri, butik kafeleri ve taş evleriyle dikkat çeken Urla, son yılların en gözde kaçış noktalarından biri haline geldi. Kahvaltı sonrası Sanat Sokağı'nda yürüyüş yapabilir, ardından bağ evlerini ziyaret ederek günü keyifle tamamlayabilirsiniz.
BİRGİ (ÖDEMİŞ)
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Birgi, Osmanlı döneminden kalma konakları ve taş sokaklarıyla adeta açık hava müzesini andırıyor. Tarih meraklıları için hafta sonunun en özel duraklarından biri.
GÖLCÜK GÖLÜ (BOZDAĞ)
Yaz sıcaklarından bunalanlar için Bozdağ'daki Gölcük Gölü serin havasıyla öne çıkıyor. Göl çevresinde yürüyüş yapabilir, piknik alanlarında vakit geçirebilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.
ÇEŞME DELİKLİ KOY
Turkuaz rengi denizi ve doğal kaya oluşumlarıyla sosyal medyanın en çok paylaşılan noktalarından biri olan Delikli Koy, özellikle sabah saatlerinde sakinliğiyle dikkat çekiyor. Denize girmek ve fotoğraf çekmek isteyenler için ideal bir rota.
MORDOĞAN
Karaburun Yarımadası'nın en sakin beldelerinden biri olan Mordoğan; berrak denizi, sahil yürüyüş yolları ve huzurlu atmosferiyle hafta sonunu dinlenerek geçirmek isteyenlerin tercih ettiği adreslerden biri oluyor. Gün boyu denizin tadını çıkarabilir, sahildeki kafelerde Ege manzarasına karşı kahvenizi yudumlayabilirsiniz.
İzmir'de yaşayanlar için hafta sonunu değerlendirebilecek birbirinden güzel alternatifler bulunuyor. İster deniz kenarında serinlemek, ister tarihi sokaklarda gezmek, ister doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek isteyin; bu 8 rota kısa sürede ulaşılabilmeleri ve sundukları farklı deneyimlerle unutulmaz bir hafta sonu vadediyor.
Özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanmaması için rotalara sabah erken saatlerde gitmek hem daha rahat bir gezi hem de daha keyifli bir deneyim sağlayacaktır.