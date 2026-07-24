İzmirliler dikkat! Hafta sonu evde kalmayın: İşte günübirlik kaçabileceğiniz 8 eşsiz rota

Yoğun iş temposu ve şehir hayatının stresinden kısa süreliğine uzaklaşmak isteyen İzmirliler, hafta sonunu doğayla iç içe ya da tarihi sokaklarda geçirebilecekleri rotalara yöneliyor. İzmir merkezine en fazla 2 saat uzaklıktaki bu destinasyonlar; serin koyları, taş sokakları, eşsiz manzaraları ve yöresel lezzetleriyle günübirlik gezi planı yapanların favorileri arasında yer alıyor. Eğer "Bu hafta sonu nereye gitsek?" diye düşünüyorsanız, işte size birbirinden güzel 8 kaçış rotası...