İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti

Geçen haftadan bu yana hava sıcaklıklarının yükseldiği İzmir'de, vatandaşlar pazar günün piknik yaparak ve denize girerek değerlendirdi. Termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi aştığı şehirde, vatandaşların uğrak noktalarından biri de Balçova ilçesinde bulunan ve denizin hemen kenarındaki Kent Ormanı oldu. Burada kimi vatandaşlar mangal yakıp ağaçların altında dinlenirken kimileri de denize girerek serinlemeye çalıştı. Vatandaşların büyük bölümünün maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.