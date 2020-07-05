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Haberler Galeri İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti

İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti

Sıcaktan bunalan İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti.Burada kimi vatandaşlar mangal yakıp ağaçların altında dinlenirken kimileri de denize girerek serinlemeye çalıştı. Vatandaşların büyük bölümünün maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 17:43 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 17:47
İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti
İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti

Geçen haftadan bu yana hava sıcaklıklarının yükseldiği İzmir'de, vatandaşlar pazar günün piknik yaparak ve denize girerek değerlendirdi. Termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi aştığı şehirde, vatandaşların uğrak noktalarından biri de Balçova ilçesinde bulunan ve denizin hemen kenarındaki Kent Ormanı oldu. Burada kimi vatandaşlar mangal yakıp ağaçların altında dinlenirken kimileri de denize girerek serinlemeye çalıştı. Vatandaşların büyük bölümünün maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.

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İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti
İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti

Sıcak hava nedeniyle Kent Ormanı'nı tercih ettiğini belirten Mehmet Pekdemir (51), "Hafta boyunca sıcaklar bizi bir hayli zorladı. Ben de izin günümde dinlenmek ve sıcaktan kaçmak için buraya geldim. Kahvaltımızı yaptık serinlemeye devam ediyorum. Saat 21.00'e kadar buradayım. Şehrin merkezi iç içe olan binalar nedeniyle çok sıcak" dedi.

İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti
İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti

Çocuklarının isteği üzerine piknik yapmaya geldiklerini belirten Hatice Gürsoy (32) da, "Ancak, piknik alanının kalabalık olması sebebiyle çok da mutlu değilim. Hava çok sıcak. Şehir merkezinde de çocuklarımın bu kadar rahat edebileceği alanlar oldukça kısıtlı. Evde kalsak çocuklar tablet ve bilgisayar başında zaman geçiriyor. O nedenle kendimizi sahile attık" diye konuştu.

İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti
İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti

'DENİZE GİRMEK SAKINCALI'
Bölgede denize giren vatandaşların koronavirüse davetiye çıkardığını savunan Ahmet Türkoğlu (59) ise, "Serinlemek için geldik ve ağaçların altına oturduk. Ancak burada denize girenler var.

İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti
İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti

Fakat burada duş alma şansları yok. Bununla birlikte girdikleri deniz çok da temiz değil. Açıldıkları zaman boğulma vakaları da yaşanabiliyor. Sosyal mesafe kuralına da çok dikkat edilmiyor.

İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti
İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti

Şehre yakın olduğu için burada yüzüyorlar. Koronavirüs döneminde bu oldukça tehlikeli" dedi. Adana'dan gezmek için geldiği İzmir'in sıcaklığından şikayetçi olan Bünyamin Çelik (19), "Adana gibi burası da çok sıcak, yanıyoruz.

İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti
İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti

Şehrin merkezi daha da sıcak olduğu için burada serinliyoruz" diye konuştu.
DHA

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