İzmirliler Kent Ormanı'na akın etti

Çocuklarının isteği üzerine piknik yapmaya geldiklerini belirten Hatice Gürsoy (32) da, "Ancak, piknik alanının kalabalık olması sebebiyle çok da mutlu değilim. Hava çok sıcak. Şehir merkezinde de çocuklarımın bu kadar rahat edebileceği alanlar oldukça kısıtlı. Evde kalsak çocuklar tablet ve bilgisayar başında zaman geçiriyor. O nedenle kendimizi sahile attık" diye konuştu.