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İzmirlilerin gözdesi boyoz, yurdun her yerine gönderiliyor
İzmirlilerin gözdesi boyoz, yurdun her yerine gönderiliyor
İzmir'de Osmanlı döneminden kalarak günümüze ulaşan bir hamur işi türü olan İzmir boyozunun ünü, ülke çapına yayıldı. İzmirli usta eller tarafından hazırlanan İzmir boyozu, streç filmlere sarılıp eksi 40 derecede dondurulduktan sonra Türkiye'nin her köşesine gönderilebiliyor.
Giriş Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:49
Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 10:06
İzmir'in simgesi haline gelen, kenti ziyaret edenlerin özellikle aradığı bir lezzet olan boyoz, evlerde uygulanamayacak kadar büyük ustalık gerektiren bir teknikle açılıyor. Yapılışında, diğer börek çeşitlerinden farklı olarak tahin kullanılan ve bu nedenle de çok lezzetli ve sağlıklı bir besin kaynağı olarak görülen İzmir boyozu, siparişler üzerine Türkiye'nin her yerine aynı tazelikle ulaştırılabiliyor.
İzmir'de 28 şubesinde yaklaşık 500 personel ile görev yaptıklarını belirten boyoz ustası Dinçer Acar, "İzmir boyozu tadına bakmayan için çok anlam ifade etmeyebilir. Yalnız bir kez olsun tadına bakan, boyozu yiyen bir daha vazgeçemez.
Tarihçesi 1400'lü yıllara yani 600 yıl öncesine dayanan bu boyoz günümüze gelen bir lezzettir. Yahudiler tarafından bulunmuş ve bize bırakılan bir lezzettir.
. Yahudiler tarafından bulunmuş ve bize bırakılan bir lezzettir. Anadolu'nun birçok ilinde boyoz yapılır yalnız İzmir'deki orijinaldir. Boyoz İzmir ile özdeşleşmiştir. İzmir'in vazgeçilmezidir. Dışarıdan gelen misafirlere tattırdığımızda çok etkileniyor ve boyozu çok beğeniyorlar" dedi.
İzmir'de boyozu tadıp, şehir dışına çıkanların kendilerine ulaşarak boyoz talep ettiğini anlatan Acar, boyozu ülkenin her noktasına gönderebildiklerini söyleyerek, "Streçlere çekip dondurucularda muhafaza etmek üzere kendilerine gönderiyoruz. Boyoz bugün ülkenin her yerine gidiyor. -40 derecede dondurulup gönderilen boyoz, orada çözdürülüp 220 derecede pişirilip servis yapılabiliyor" diye konuştu.