İzmirlilerin gözdesi boyoz, yurdun her yerine gönderiliyor

İzmir'in simgesi haline gelen, kenti ziyaret edenlerin özellikle aradığı bir lezzet olan boyoz, evlerde uygulanamayacak kadar büyük ustalık gerektiren bir teknikle açılıyor. Yapılışında, diğer börek çeşitlerinden farklı olarak tahin kullanılan ve bu nedenle de çok lezzetli ve sağlıklı bir besin kaynağı olarak görülen İzmir boyozu, siparişler üzerine Türkiye'nin her yerine aynı tazelikle ulaştırılabiliyor.