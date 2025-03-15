İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı! Su kesintisine karşı önleminizi alın: Bornova, Urla, Karabağlar, Konak...

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'in Balçova, Beydağ, Bayındır, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 15 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 15 Mart 2025 11:06 Son Güncelleme : 15 Mart 2025 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





