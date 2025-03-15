İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı! Su kesintisine karşı önleminizi alın: Bornova, Urla, Karabağlar, Konak...
Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'in Balçova, Beydağ, Bayındır, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 15 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 15 Mart Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...