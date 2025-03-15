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Haberler Galeri İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı! Su kesintisine karşı önleminizi alın: Bornova, Urla, Karabağlar, Konak...

İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı! Su kesintisine karşı önleminizi alın: Bornova, Urla, Karabağlar, Konak...

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'in Balçova, Beydağ, Bayındır, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 15 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı! Su kesintisine karşı önleminizi alın: Bornova, Urla, Karabağlar, Konak...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 15 Mart Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

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İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı! Su kesintisine karşı önleminizi alın: Bornova, Urla, Karabağlar, Konak...

BALÇOVA FEVZİ ÇAKMAK, ONUR 15.03.2025 saat 10:29 ile 11:29 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı! Su kesintisine karşı önleminizi alın: Bornova, Urla, Karabağlar, Konak...

BAYINDIR YAKAPINAR 15.03.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı! Su kesintisine karşı önleminizi alın: Bornova, Urla, Karabağlar, Konak...

BEYDAĞ CUMHURİYET 15.03.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı! Su kesintisine karşı önleminizi alın: Bornova, Urla, Karabağlar, Konak...

BORNOVA YEŞİLOVA 15.03.2025 saat 09:52 ile 10:52 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı! Su kesintisine karşı önleminizi alın: Bornova, Urla, Karabağlar, Konak...

GAZİEMİR GAZİ 15.03.2025 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır

İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı! Su kesintisine karşı önleminizi alın: Bornova, Urla, Karabağlar, Konak...

KARABAĞLAR REFET BELE, TAHSİN YAZICI, VATAN 15.03.2025 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı! Su kesintisine karşı önleminizi alın: Bornova, Urla, Karabağlar, Konak...

KEMALPAŞA HALİLBEYLİ 15.03.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı! Su kesintisine karşı önleminizi alın: Bornova, Urla, Karabağlar, Konak...

KONAK BOĞAZİÇİ, LEVENT 15.03.2025 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı! Su kesintisine karşı önleminizi alın: Bornova, Urla, Karabağlar, Konak...

ÖDEMİŞ GÖLCÜK 15.03.2025 saat 09:21 ile 12:22 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı! Su kesintisine karşı önleminizi alın: Bornova, Urla, Karabağlar, Konak...

URLA BALIKLIOVA 15.03.2025 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.