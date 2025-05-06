İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçelerinde sular kesilecek! 6 Mayıs Salı İzmir su kesintisi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün (6 Mayıs Salı) İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi olacak. Peki İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi olacak? İzmir'in hangi ilçelerinde 20 saat sular olmayacak? İşte 6 Mayıs Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 06 Mayıs 2025 10:15 Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





