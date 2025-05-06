İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçelerinde sular kesilecek! 6 Mayıs Salı İzmir su kesintisi
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün (6 Mayıs Salı) İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi olacak. Peki İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi olacak? İzmir'in hangi ilçelerinde 20 saat sular olmayacak? İşte 6 Mayıs Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
HABER MERKEZİ
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İzmir'de sular mı kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İzmir'in hangi ilçelerinde 20 saatlik su kesintisi olacak? İşte 6 Mayıs Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYINDIRHACI İBRAHİM 06.05.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA GÜRPINAR 06.05.2025 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK MEHMET ALİ AKMAN 06.05.2025 saat 09:37 ile 11:37 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ, GÜNLÜCE, IŞIK, SEYREKLİ, ŞİRİNKÖY, YENİKÖY 06.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI MURATBEY 06.05.2025 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Güzelbahçe İlçesi, Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi ile 98. sokak kavşağında meydana gelen Ø800'lük çelik boru arızasının onarım çalışması nedeniyle; 06 Mayıs 2025 Salı günü saat 10:00 ile 07 Mayıs 2025 06:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Narlıdere İlçesi: Limanreis Mahallesi
Güzelbahçe İlçesi: Maltepe, Yalı, Yaka, Çelebi, Atatürk, Kahramandere, Siteler, Yelki, Çamlı, Payamlı, Küçükkaya ve Mustafa Kemal Paşa Mahalleleri
Güzelbahçe İlçesi, Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi ile 98 sokak kavşağında meydana gelen Ø800'lük çelik boru arızasının onarım çalışması nedeniyle 06 Mayıs 2025 Salı günü saat 10:00 ile 07 Mayıs 2025 06:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Narlıdere İlçesi: Limanreis Mahallesi
Güzelbahçe İlçesi: Maltepe, Yalı, Yaka, Çelebi, Atatürk, Kahramandere, Siteler, Yelki, Çamlı, Payamlı, Küçükkaya ve Mustafa Kemal Paşa Mahalleleri