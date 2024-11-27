İZSU İzmir'deki 8 saatlik su kesintisi için uyardı
Son dakika İzmir haberleri... Bugün (27 Kasım Çarşamba) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 27 Kasım Çarşamba İzmir'deki su kesintisinin detayları...
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Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 27 Kasım Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...