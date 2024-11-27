İZSU İzmir'deki 8 saatlik su kesintisi için uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (27 Kasım Çarşamba) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 27 Kasım Çarşamba İzmir'deki su kesintisinin detayları...

Giriş Tarihi : 27 Kasım 2024 12:54 Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





