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Haberler Galeri İZSU İzmir'deki 8 saatlik su kesintisi için uyardı

İZSU İzmir'deki 8 saatlik su kesintisi için uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (27 Kasım Çarşamba) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 27 Kasım Çarşamba İzmir'deki su kesintisinin detayları...

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İZSU İzmir’deki 8 saatlik su kesintisi için uyardı

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 27 Kasım Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU İzmir’deki 8 saatlik su kesintisi için uyardı

BORNOVA ERGENE, EVKA 3 27.11.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 8 saatlik su kesintisi için uyardı

ÇEŞME İSMET İNÖNÜ 27.11.2024 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 8 saatlik su kesintisi için uyardı

KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, YUNUS EMRE, GÜNALTAY, İHSAN ALYANAK, KİBAR, SARIYER 27.11.2024 saat 11:35 ile 13:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 8 saatlik su kesintisi için uyardı

KARABURUN MERKEZ 27.11.2024 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 8 saatlik su kesintisi için uyardı

KARŞIYAKA İMBATLI, ÖRNEKKÖY 27.11.2024 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 8 saatlik su kesintisi için uyardı

MENEMEN FATİH, YILDIRIM 27.11.2024 saat 09:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 8 saatlik su kesintisi için uyardı

ÖDEMİŞ YILANLI, HACIHASAN, KEMER, GÖLCÜK, DOLAYLAR, MURSALLI, OĞUZLAR, KÜRE, DEMİRDERE, ÇAYIR 27.11.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 8 saatlik su kesintisi için uyardı

TİRE ADNAN MENDERES 27.11.2024 saat 12:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 8 saatlik su kesintisi için uyardı

KONAK AKIN SİMAV, MİTHATPAŞA, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, TURGUT REİS, BARBAROS 27.11.2024 saat 12:10 ile 14:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.