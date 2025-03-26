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Haberler Galeri İZSU İzmir'deki su kesintisi için bu ilçeleri tek tek uyardı!

İZSU İzmir'deki su kesintisi için bu ilçeleri tek tek uyardı!

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (26 Mart Çarşamba 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 26 Mart İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İZSU İzmir’deki su kesintisi için bu ilçeleri tek tek uyardı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 26 Mart Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU İzmir’deki su kesintisi için bu ilçeleri tek tek uyardı!

BAYRAKLI CENGİZHAN, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 26.03.2025 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki su kesintisi için bu ilçeleri tek tek uyardı!

BERGAMA ZAFER 26.03.2025 saat 10:15 ile 26.03.2026 saat 11:15 arasında yaklaşık 8761 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki su kesintisi için bu ilçeleri tek tek uyardı!

ÇİĞLİ SASALI MERKEZ 26.03.2025 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki su kesintisi için bu ilçeleri tek tek uyardı!

DİKİLİ CUMHURİYET 26.03.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki su kesintisi için bu ilçeleri tek tek uyardı!

DİKİLİ ÇANDARLI 26.03.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki su kesintisi için bu ilçeleri tek tek uyardı!

MENDERES SANCAKLI 26.03.2025 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki su kesintisi için bu ilçeleri tek tek uyardı!

MENDERES AHMETBEYLİ 26.03.2025 saat 10:12 ile 13:12 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır

İZSU İzmir’deki su kesintisi için bu ilçeleri tek tek uyardı!

ÖDEMİŞ GÜNLÜCE, KARADOĞAN, KÖSELER, YENİCEKÖY 26.03.2025 saat 09:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki su kesintisi için bu ilçeleri tek tek uyardı!

TİRE ADNAN MENDERES, ATATÜRK, FATİH, HÜRRİYET, TOKİ 26.03.2025 saat 10:45 ile 18:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.