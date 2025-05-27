İZSU İzmir'i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından paylaşıldı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İzmir'in Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Konak, Menderes, Menemen ve Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. İşte 27 Mayıs Salı 2025 İzmir su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika haberleri... Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 27 Mayıs Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ÇİĞLİ BALATÇIK, KÜÇÜK ÇİĞLİ 27.05.2025 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ CUMHURİYET 27.05.2025 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 27.05.2025 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA ŞEMİKLER 27.05.2025 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇİMENTEPE, DUATEPE, HASAN ÖZDEMİR, KOCATEPE, SELÇUK, TINAZTEPE, ZAFERTEPE, 1.KADRİYE, 19 MAYIS, 2.KADRİYE 27.05.2025 saat 06:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ORTA 27.05.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET 27.05.2025 saat 10:43 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN AYVACIK 27.05.2025 saat 11:26 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY, ÜÇ EYLÜL 27.05.2025 saat 07:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması ÖDEMİŞ İLÇESİ EMMİOĞLU, UMURBEY VE ÜÇ EYLÜL MAHALLELERİNDE KARAYOLU GEÇİŞİ ANABORU BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ BALABANLI 27.05.2025 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI İSTİKLAL, YAZIBAŞI 27.05.2025 saat 11:07 ile 14:07 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.