İZSU İzmir'i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından paylaşıldı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İzmir'in Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Konak, Menderes, Menemen ve Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. İşte 27 Mayıs Salı 2025 İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 27 Mayıs 2025 11:39 Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 11:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





