İZSU İzmir'i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...
Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Aliağa, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Ödemiş ve Urla ilçelerinde saatler sürecek su kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 19 Nisan Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU planlı su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...