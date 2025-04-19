İZSU İzmir'i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Aliağa, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Ödemiş ve Urla ilçelerinde saatler sürecek su kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 19 Nisan Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 19 Nisan 2025 12:46 Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





