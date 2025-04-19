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Haberler Galeri İZSU İzmir'i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...

İZSU İzmir'i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Aliağa, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Ödemiş ve Urla ilçelerinde saatler sürecek su kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 19 Nisan Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU İzmir’i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU planlı su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

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İZSU İzmir’i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...

ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ 19.04.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...

GÜZELBAHÇE ATATÜRK, ÇAMLI, ÇELEBİ, KAHRAMANDERE, MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ 19.04.2025 saat 09:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...

KARABAĞLAR GÜNALTAY, KİBAR, SARIYER 19.04.2025 saat 11:43 ile 13:43 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...

KARABURUN TEPEBOZ 19.04.2025 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...

KARŞIYAKA MUSTAFA KEMAL 19.04.2025 saat 11:53 ile 13:53 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...

KEMALPAŞA ÇAMBEL 19.04.2025 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...

KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL 19.04.2025 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...

KONAK KÜLTÜR 19.04.2025 saat 11:41 ile 12:42 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...

ÖDEMİŞ ARTICAK, BÜLBÜLLER, KERPİÇLİK, KIZILCA, SUÇIKTI, SÜLEYMANLAR, VELİLER, YENİCEKÖY 19.04.2025 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...

ÖDEMİŞ GÖLCÜK 19.04.2025 saat 11:52 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 8 saatlik su kesintisine karşı uyardı! Bu ilçelerde sular olmayacak: Karşıyaka, Konak, Urla...

URLA YENİKENT 19.04.2025 saat 11:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.