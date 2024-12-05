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İZSU İzmir'in 7 ilçesini uyardı! Bu saatlerde sular kesilecek

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (5 Aralık Perşembe) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Beydağ, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Kiraz, ve Menemen ilçelerinde sular kesilecek. İşte 5 Aralık Perşembe İzmir'deki su kesintisinin saatleri...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU İzmir’in 7 ilçesini uyardı! Bu saatlerde sular kesilecek

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 5 Aralık Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU İzmir’in 7 ilçesini uyardı! Bu saatlerde sular kesilecek

BEYDAĞ BEYKÖY 05.12.2024 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in 7 ilçesini uyardı! Bu saatlerde sular kesilecek

ÇEŞME ALAÇATI 05.12.2024 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in 7 ilçesini uyardı! Bu saatlerde sular kesilecek

GAZİEMİR FATİH 05.12.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in 7 ilçesini uyardı! Bu saatlerde sular kesilecek

GÜZELBAHÇE ÇAMLI, ÇAMLI KÖYÜ 05.12.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in 7 ilçesini uyardı! Bu saatlerde sular kesilecek

KİRAZ KIRKÖY 04.12.2024 saat 16:00 ile 05.12.2024 saat 16:00 arasında yaklaşık 1 gün su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in 7 ilçesini uyardı! Bu saatlerde sular kesilecek

KİRAZ KARABURÇ 05.12.2024 saat 11:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in 7 ilçesini uyardı! Bu saatlerde sular kesilecek

MENEMEN YILDIRIM, FATİH 05.12.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in 7 ilçesini uyardı! Bu saatlerde sular kesilecek

MENEMEN VİLLAKENT 05.12.2024 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.