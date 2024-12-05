İZSU İzmir'in 7 ilçesini uyardı! Bu saatlerde sular kesilecek
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (5 Aralık Perşembe) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Beydağ, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Kiraz, ve Menemen ilçelerinde sular kesilecek. İşte 5 Aralık Perşembe İzmir'deki su kesintisinin saatleri...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 5 Aralık Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...