İZSU İzmir'in 7 ilçesini uyardı! Bu saatlerde sular kesilecek

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (5 Aralık Perşembe) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Beydağ, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Kiraz, ve Menemen ilçelerinde sular kesilecek. İşte 5 Aralık Perşembe İzmir'deki su kesintisinin saatleri...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 05 Aralık 2024 11:19 Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





