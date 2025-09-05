İZSU İzmir’in bu ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika İzmir haberleri... Bugün (5 Eylül Cuma 2025) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. İzmir'in pek çok ilçesinde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 5 Eylül Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

BEYDAĞ ATATÜRK, CUMHURİYET 05.09.2025 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ERZENE 05.09.2025 saat 07:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA FIRAT, KOZAĞAÇ, YENİGÜN 05.09.2025 saat 10:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ATATÜRK, ESENTEPE, EVKA-5 05.09.2025 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ BADEMLİ 05.09.2025 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA CUMHURİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 05.09.2025 saat 11:03 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA ALAYBEY 05.09.2025 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ GÖLCÜK 05.09.2025 saat 09:46 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA BİRGİ, UZUNKUYU, ZEYTİNLER 05.09.2025 saat 10:00 ile 15:56 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.