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Haberler Galeri İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka, Karşıyaka, Çiğli, Güzelbahçe, Karaburun, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ilçelerinde saatler sürecek su kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 18 Nisan Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU planlı su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

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İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

BALÇOVA EĞİTİM 18.04.2025 saat 11:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

BORNOVA GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA, YEŞİLOVA 18.04.2025 saat 10:18 ile 12:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

ÇİĞLİ CUMHURİYET, HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 18.04.2025 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 18.04.2025 saat 10:08 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

GÜZELBAHÇE ATATÜRK, ÇAMLI, ÇELEBİ, KAHRAMANDERE, MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ 18.04.2025 saat 09:40 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

KARABURUN MORDOĞAN 18.04.2025 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

KARŞIYAKA YALI 18.04.2025 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM 18.04.2025 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

MENEMEN DEĞİRMENDERE, EMİRALEM MERKEZ, KIR, YAYLA 18.04.2025 saat 11:02 ile 13:02 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

ÖDEMİŞ ARTICAK, ÇOBANLAR, GÖLCÜK, GÜNLÜCE, MURSALLI 18.04.2025 saat 09:20 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

SELÇUK 14 MAYIS 18.04.2025 saat 09:41 ile 11:41 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

TİRE TURAN 18.04.2025 saat 10:09 ile 12:09 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.