İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı saat vererek uyardı: Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Balçova, Bornova, Foça, Karşıyaka, Karşıyaka, Çiğli, Güzelbahçe, Karaburun, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ilçelerinde saatler sürecek su kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 18 Nisan Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 18 Nisan 2025 11:34 Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





