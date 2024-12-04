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Haberler Galeri İZSU İzmir'in bu ilçelerini uyardı! Sular saatlerce gelmeyecek...

İZSU İzmir'in bu ilçelerini uyardı! Sular saatlerce gelmeyecek...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (4 Aralık Çarşamba) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU İzmir’in bu ilçelerini uyardı! Sular saatlerce gelmeyecek...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 4 Aralık Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU İzmir’in bu ilçelerini uyardı! Sular saatlerce gelmeyecek...

BAYRAKLI FUAT EDİP BAKSI, ALPASLAN 04.12.2024 saat 11:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini uyardı! Sular saatlerce gelmeyecek...

ÇEŞME ALAÇATI 04.12.2024 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini uyardı! Sular saatlerce gelmeyecek...

FOÇA CUMHURİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 04.12.2024 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 sa

İZSU İzmir’in bu ilçelerini uyardı! Sular saatlerce gelmeyecek...

FOÇA YENİBAĞARASI 04.12.2024 saat 09:40 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini uyardı! Sular saatlerce gelmeyecek...

KEMALPAŞA YUKARI KIZILCA MERKEZ 04.12.2024 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini uyardı! Sular saatlerce gelmeyecek...

KİRAZ UMURLU 03.12.2024 saat 08:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini uyardı! Sular saatlerce gelmeyecek...

KİRAZ UMURLU 03.12.2024 saat 08:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini uyardı! Sular saatlerce gelmeyecek...

KİRAZ UMURLU 03.12.2024 saat 08:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini uyardı! Sular saatlerce gelmeyecek...

KİRAZ UMURLU 03.12.2024 saat 08:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.