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Haberler Galeri İZSU'dan İzmir'e 8 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde sular olmayacak

İZSU'dan İzmir'e 8 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde sular olmayacak

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (9 Ocak Perşembe) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. İzmir'in Bayındır, Çiğli, Dikili, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 9 Ocak Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU’dan İzmir’e 8 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde sular olmayacak

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 9 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU’dan İzmir’e 8 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde sular olmayacak

BAYINDIR KIZILCAOVA 09.01.2025 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 8 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde sular olmayacak

ÇİĞLİ CUMHURİYET 09.01.2025 saat 12:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 8 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde sular olmayacak

DİKİLİ BADEMLİ 09.01.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 8 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde sular olmayacak

KEMALPAŞA ÖREN 75.YIL CUMHURİYET 09.01.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 8 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde sular olmayacak

KİRAZ TAŞLIYATAK 08.01.2025 saat 12:00 ile 09.01.2025 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 5 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 8 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde sular olmayacak

KİRAZ OLGUNLAR 08.01.2025 saat 12:00 ile 09.01.2025 saat 16:00 arasında yaklaşık 1 gün 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 8 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde sular olmayacak

KONAK SELÇUK 09.01.2025 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 8 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde sular olmayacak

ÖDEMİŞ HACIHASAN, KEMER, YILANLI, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR 09.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 8 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde sular olmayacak

ÖDEMİŞ ERTUĞRUL 09.01.2025 saat 10:15 ile 14:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.