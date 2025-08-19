İZSU’dan İzmir’e 8 saatlik su kesintisi uyarısı: Ödemiş, Çeşme, Foça, Konak...

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İZSU'dan İzmir'e 8 saatlik su kesintisi uyarısı: Ödemiş, Çeşme, Konak...

İZSU'dan İzmir'e 8 saatlik su kesintisi uyarısı: Ödemiş, Çeşme, Konak...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün 19 Ağustos Salı 2025 İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Bergama, Çeşme, Gaziemir, Karşıyaka, Konak, Ödemiş ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 19 Ağustos Salı İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler İZSU tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve süresi araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri...

BERGAMA ATMACA, BAHÇELİEVLER, GAZİOSMANPAŞA, GAZİPAŞA, KURTULUŞ, MALTEPE, SELÇUK, TALATPAŞA, ULUCAMİİ, ZAFER 19.08.2025 saat 02:00 ile 05:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME MUSALLA 19.08.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

GAZİEMİR ATATÜRK, HÜRRİYET, MENDERES 19.08.2025 saat 09:30 ile 12:33 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA BAHÇELİEVLER 19.08.2025 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK BOĞAZİÇİ, FERAHLI, LEVENT, 26 AĞUSTOS 19.08.2025 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA TORASAN 19.08.2025 saat 09:23 ile 12:23 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ YENİCEKÖY 19.08.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BADEMLİ 19.08.2025 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BEBEKLER, BİRGİ, BUCAK, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, GERÇEKLİ, HACIHASAN, KARADOĞAN, KEMER, KÖSELER, KUTLUBEYLER, ORTAKÖY, SUÇIKTI, TOSUNLAR, ÜÇKONAK, ÜZÜMLÜ 19.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.