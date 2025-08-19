İZSU’dan İzmir’e 8 saatlik su kesintisi uyarısı: Ödemiş, Çeşme, Foça, Konak...

İZSU'dan İzmir'e 8 saatlik su kesintisi uyarısı: Ödemiş, Çeşme, Konak...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün 19 Ağustos Salı 2025 İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Bergama, Çeşme, Gaziemir, Karşıyaka, Konak, Ödemiş ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 19 Ağustos Salı İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
ÖDEMİŞ BEBEKLER, BİRGİ, BUCAK, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, GERÇEKLİ, HACIHASAN, KARADOĞAN, KEMER, KÖSELER, KUTLUBEYLER, ORTAKÖY, SUÇIKTI, TOSUNLAR, ÜÇKONAK, ÜZÜMLÜ 19.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.