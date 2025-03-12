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Haberler Galeri İZSU'dan İzmir'e saatler süren su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İZSU'dan İzmir'e saatler süren su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 12 Mart Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU’dan İzmir’e saatler süren su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 12 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

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İZSU’dan İzmir’e saatler süren su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ALİAĞA KURTULUŞ, KÜLTÜR 12.03.2025 saat 11:07 ile 13:07 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e saatler süren su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

BERGAMA BAHÇELİEVLER 12.03.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e saatler süren su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

BEYDAĞ MUTAFLAR 12.03.2025 saat 11:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e saatler süren su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

GAZİEMİR GAZİ 12.03.2025 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e saatler süren su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

KINIK TÜRKCEDİT 12.03.2025 saat 01:12 ile 09:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e saatler süren su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

KONAK BOĞAZİÇİ, LEVENT 12.03.2025 saat 09:40 ile 18:40 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e saatler süren su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÖDEMİŞ ARTICAK, KAZANLI, KÖSELER, VELİLER 12.03.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.