İZSU'dan İzmir'e saatler süren su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 12 Mart Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 12 Mart 2025 11:25 Son Güncelleme : 12 Mart 2025 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





