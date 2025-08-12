  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İZSU'dan İzmir'e uyarı! Bu ilçelerde su kesintisi olacak! Hangi ilçelerde sular yok, sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün 12 Ağustos Salı 2025 İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Bazı ilçelerde kesintilerin 8 saati bulması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Bornova, Foça, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karaburun, Konak, Ödemiş ,Torbalı ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 12 Ağustos Salı İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler İZSU tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve süresi araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri...

BORNOVA ERZENE 12.08.2025 saat 09:24 ile 11:24 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA ADATEPE, ATATÜRK 12.08.2025 saat 08:28 ile 12:32 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 12.08.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

GAZİEMİR BEYAZEVLER 12.08.2025 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ARAP HASAN, BASIN SİTESİ, TAHSİN YAZICI, VATAN 12.08.2025 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN EĞLENHOCA 12.08.2025 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, KÜÇÜKADA, LALE, MEHTAP 12.08.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇOBANLAR 12.08.2025 saat 09:02 ile 17:02 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

URLA NAİPLİ, SIRA, YAKA, YELALTI, YENİ, YENİCE 12.08.2025 saat 09:39 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.