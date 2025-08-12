İZSU'dan İzmir'e uyarı! Bu ilçelerde su kesintisi olacak! Hangi ilçelerde sular yok, sular ne zaman gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... Bugün 12 Ağustos Salı 2025 İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Bazı ilçelerde kesintilerin 8 saati bulması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Bornova, Foça, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karaburun, Konak, Ödemiş ,Torbalı ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 12 Ağustos Salı İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler İZSU tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve süresi araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri...