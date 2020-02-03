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Jandarmaya 3550 personel alınacak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı 3550 personel alımı gerçekleştirecek. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan ilanda personel alım şartları ve başvuru detayları da paylaşıldı. Peki Jandarma personel alımı şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2020 Pazartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2020 Pazartesi 16:02
Jandarmaya 3550 personel alınacak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı personel alım ilanı yayınladı. Toplamda kadın ve erkek 3550 personel alımı gerçekleştirilecek. Peki başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilenler...

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Jandarmaya 3550 personel alınacak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Branşlarda Jandarma astsubay kadrosunda 362 kadın, aday istihdam edilecek. Toplamda 2947 jandarma, 126 personel, 72 ikmal, 13 maliye, uçak helikopter teknisyeni 40, istihkam 52, bakım 120, muhabere ise 120 olarak açıklandı. Sağlık muvazzaf kadrosunda ise 60 olmak üzere toplam kadro 3550 olarak açıklandı.

Jandarmaya 3550 personel alınacak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun
olmak veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten
Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun
olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

Jandarmaya 3550 personel alınacak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

(5) Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek
durumdaki adaylar için 2018-2019 yılında yapılan KPSS'den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan
türünden en az 60 puan almış olmak,
Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun
olabilecek durumdaki adaylar için ise 2018 yılında yapılan KPSS'nin Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93)
puan türünden en az 60 puan almış olmak,
Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları
ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az
%80'ini almış olmak,

Jandarmaya 3550 personel alınacak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?

(6) 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01
Ocak 1988 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27
yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar
için geçerlidir.),

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