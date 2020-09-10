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Justin Bieber tırnaklarıyla şok etti! İşte o görüntüler...
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber tırnaklarıyla şok etti. Eşi Hailey Baldwin ile yemeğe çıkan şarkıcı, son görüntüsü ile takipçilerini şaşırttı. Baldwin, yemekten çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı, Justin tırnaklarıyla gündem oldu.
Giriş Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 16:26Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 16:30
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Hailey Baldwin, şarkıcı eşi Justin Bieber ile yemeğe çıktığı anları yayınladı.