Justin Bieber tırnaklarıyla şok etti! İşte o görüntüler...

Justin Bieber tırnaklarıyla şok etti! İşte o görüntüler...

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber tırnaklarıyla şok etti. Eşi Hailey Baldwin ile yemeğe çıkan şarkıcı, son görüntüsü ile takipçilerini şaşırttı. Baldwin, yemekten çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı, Justin tırnaklarıyla gündem oldu.