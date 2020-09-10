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Haberler Galeri Justin Bieber tırnaklarıyla şok etti! İşte o görüntüler...

Justin Bieber tırnaklarıyla şok etti! İşte o görüntüler...

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber tırnaklarıyla şok etti. Eşi Hailey Baldwin ile yemeğe çıkan şarkıcı, son görüntüsü ile takipçilerini şaşırttı. Baldwin, yemekten çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı, Justin tırnaklarıyla gündem oldu.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 16:26 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 16:30
Justin Bieber tırnaklarıyla şok etti! İşte o görüntüler...

Hailey Baldwin, şarkıcı eşi Justin Bieber ile yemeğe çıktığı anları yayınladı.

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Justin Bieber tırnaklarıyla şok etti! İşte o görüntüler...

Eşi ile yemeğe çıktığı anları yayınlayan Baldwin'in paylaştığı fotoğraftaki bir detay, takipçilerinin dikkatini çekti.

Justin Bieber tırnaklarıyla şok etti! İşte o görüntüler...

Yemek masasında telefonuyla uğraşan Bieber'ın kirli tırnakları gören takipçileri konuyu sosyal medyanın gündemine taşıdı.

Justin Bieber tırnaklarıyla şok etti! İşte o görüntüler...

Bieber ile Baldwin, geçtiğimiz günlerde ilk satış fiyatının yarısına kadar indirim yapılan bir malikane satın almıştı.

Justin Bieber tırnaklarıyla şok etti! İşte o görüntüler...

Çiftin komşuları arasında Hollywood'un en ünlü simaları yer alıyor.

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