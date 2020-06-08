Justin Bieber'dan ırkçılık açıklaması: Her şeyimi onlara borçluyum...

Şarkıcı cumartesi günü, acil tıp teknisyeni olarak çalışan siyahi kadın Breonna Taylor'ın mart ayında Louisville Şehir Polisi tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili bir gönderi paylaşmıştı. Polis memurları Taylor'ın apartman dairesine yasal izinle baskın düzenledikten sonra kadına en az 8 kez ateş etmişti.

Bieber, Taylor'ın bir fotoğrafıyla birlikte, anısına saygı göstermek ve ölümüyle ilgili adalet aramak için yapılabilecek bir dizi eylemin yer aldığı bir görsel paylaşmıştı.