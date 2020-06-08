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Haberler Galeri Justin Bieber'dan ırkçılık açıklaması: Her şeyimi onlara borçluyum...

Justin Bieber'dan ırkçılık açıklaması: Her şeyimi onlara borçluyum...

Justin Bieber, ABD'de ırkçı polis şiddetine kurban giden George Floyd hakkında açıklamalar yaptı. Bieber yaptığı açıklamada, "Her şeyimi siyahların kültürüne borçluyum" dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 11:52
Justin Bieber'dan flaş açıklamalar: Her şeyimi onlara borçluyum...
Justin Bieber'dan flaş açıklamalar: Her şeyimi onlara borçluyum...

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, ABD'li siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından tepki gösteren ünlüler arasında yer alıyor. Son günlerde sürekli ırkçılık karşıtı paylaşımlar yapan Bieber, son Instagram paylaşımında, tarzında, müziğinde ve kariyerinde tamamen siyahların kültüründen ilham aldığını söyledi.

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Justin Bieber'dan flaş açıklamalar: Her şeyimi onlara borçluyum...
Justin Bieber'dan flaş açıklamalar: Her şeyimi onlara borçluyum...

"PLATFORMUMU IRKSAL ADALETSİZLİĞE KARŞI KULLANACAĞIM"

26 yaşındaki şarkıcı, "Siyahların kültüründen ilham alıyorum. Siyahların kültüründen faydalanıyorum. Tarzım, şarkı söyleme biçimim, dansım, performansım ve moda anlayışım; hepsi siyahların kültüründen etkileniyor ve ilham alıyor. Bugünden itibaren, platformumu ırksal adaletsizliğe ve sistematik baskıya dair öğrenmek, konuşmak ve çok ihtiyaç duyulan değişimin bir parçası olmanın yollarını bulmak için kullanacağıma söz veriyorum" ifadesini kullandı.

Justin Bieber'dan flaş açıklamalar: Her şeyimi onlara borçluyum...
Justin Bieber'dan flaş açıklamalar: Her şeyimi onlara borçluyum...

138 milyon takipçisi olan Bieber'in gönderisi bir milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum aldı. Bunların arasında Formula 1 yarış pilotu Lewis Hamilton'ın "Amin kardeşim" yazdığı yorum da bulunuyor.

Justin Bieber'dan flaş açıklamalar: Her şeyimi onlara borçluyum...
Justin Bieber'dan flaş açıklamalar: Her şeyimi onlara borçluyum...

Black Lives Matter (Siyahi Yaşamları Önemlidir) hareketiyle ilgili aktif olarak paylaşım yapan Bieber, daha önceki paylaşımında, "Sevgili siyahi olmayan arkadaşlar... Sessizliğiniz dikkatimi çekiyor..." yazarken, bir başkasında "Siyahilerin yaşamı önemli olana kadar tüm yaşamlar önemsiz" ifadesine yer verdi.

Justin Bieber'dan flaş açıklamalar: Her şeyimi onlara borçluyum...
Justin Bieber'dan flaş açıklamalar: Her şeyimi onlara borçluyum...

Şarkıcı cumartesi günü, acil tıp teknisyeni olarak çalışan siyahi kadın Breonna Taylor'ın mart ayında Louisville Şehir Polisi tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili bir gönderi paylaşmıştı. Polis memurları Taylor'ın apartman dairesine yasal izinle baskın düzenledikten sonra kadına en az 8 kez ateş etmişti.

Bieber, Taylor'ın bir fotoğrafıyla birlikte, anısına saygı göstermek ve ölümüyle ilgili adalet aramak için yapılabilecek bir dizi eylemin yer aldığı bir görsel paylaşmıştı.

Justin Bieber'dan flaş açıklamalar: Her şeyimi onlara borçluyum...
Justin Bieber'dan flaş açıklamalar: Her şeyimi onlara borçluyum...
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Günlük burç yorumları - 8 Haziran Pazartesi
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