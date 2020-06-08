Justin Bieber'dan ırkçılık açıklaması: Her şeyimi onlara borçluyum...

"PLATFORMUMU IRKSAL ADALETSİZLİĞE KARŞI KULLANACAĞIM"
26 yaşındaki şarkıcı, "Siyahların kültüründen ilham alıyorum. Siyahların kültüründen faydalanıyorum. Tarzım, şarkı söyleme biçimim, dansım, performansım ve moda anlayışım; hepsi siyahların kültüründen etkileniyor ve ilham alıyor. Bugünden itibaren, platformumu ırksal adaletsizliğe ve sistematik baskıya dair öğrenmek, konuşmak ve çok ihtiyaç duyulan değişimin bir parçası olmanın yollarını bulmak için kullanacağıma söz veriyorum" ifadesini kullandı.