Kabızlık nasıl geçer? İşte bağırsakları çalıştıran öneriler

Kabızlık, günümüzde birçok kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yaygın sindirim problemleri arasında yer alıyor. Uzmanlara göre düzensiz beslenme, yetersiz su tüketimi, hareketsiz yaşam ve stres kabızlığın en önemli nedenleri arasında bulunuyor. Özellikle uzun süre devam eden kabızlık şikayetlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Peki kabızlık nasıl geçer? İşte detaylar...

Kabızlık sorunundan kurtulmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulunan uzmanlar, lif açısından zengin besinlerin tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle kuru kayısı, incir, erik, yulaf ve yeşil sebzelerin bağırsak hareketlerini hızlandırdığı ifade ediliyor. Sabah aç karna içilen ılık suyun da sindirim sistemini desteklediği belirtiliyor.

KABIZLIK NEDEN OLUR?
Beslenme düzeni (lifsiz beslenme, az sıvı tüketimi, aşırı çay - kahve tüketimi)
Hareket azlığı, sürekli oturma
Tuvalet ihtiyacını erteleme
Stres, anksiyete, depresyon gibi psikolojik durumlar
Yaşlılık (metabolizmadaki yavaşlamaya bağlı olarak)
Hamilelik

KABIZLIK NASIL GEÇER?
Düzenli sabah kahvaltısı
Kahvaltı sonrası tuvalete gitme alışkanlığı
Dışkılama ihtiyacı ertelenmemeli
Günlük 1,5-2 lt su içilmeli
Lif içeren sebze ve meyve tüketimi arttırılmalı
Egzersiz yapılmalı
Çay kahve tüketimi azaltılmalı
Probiyotik yiyecekler veya probiyotik takviyeleri alınmalı

KABIZLIĞA NEDEN OLAN YİYECEKLER NELERDİR?
Alkol ve kafein (çay, kahve)
Süt ve süt ürünleri
Kırmızı et
Pilav, pirinç lapası
Muz
Makarna
Fast food yiyecekler

KABIZLIĞA İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?
Bbol su içmek belirtilerin hafiflemesine veya gidermesine yardımcı olmaktadır.
Yoğurt ve kefir, bağırsak sağlığını iyileştirmeye ve dışkıyı yumuşatmaya destek olmaktadır.
Fasulye, mercimek, nohut ve bezelye lif bakımından zengindir.
Çorba
Kuru erik, incir, kayısı
Buğday kepeği, keten tohumu
Elma, armut, üzüm, kivi
Zeytin, zeytinyağı, kekik

KABIZLIĞA İYİ GELEN SEBZELER ŞUNLARDIR:

Ispanak ve pazı
Brokoli
Enginar
Kabak
Bamya

Sabah uyanınca bir bardak ılık suyun içine bir tatlı kaşığı zeytinyağı veya birkaç damla limon ekleyerek içmek bağırsakları uyandırır.

Kahve, gastrin hormonu salgılanmasını uyararak bağırsak hareketlerini hızlandırabilir ancak fazla tüketimi dehidrasyona (susuzluk) neden olarak kabızlığı tetikleyebilir.

