HaberlerGaleri Kabızlık nasıl geçer? İşte bağırsakları çalıştıran öneriler
Kabızlık nasıl geçer? İşte bağırsakları çalıştıran öneriler
Kabızlık, günümüzde birçok kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yaygın sindirim problemleri arasında yer alıyor. Uzmanlara göre düzensiz beslenme, yetersiz su tüketimi, hareketsiz yaşam ve stres kabızlığın en önemli nedenleri arasında bulunuyor. Özellikle uzun süre devam eden kabızlık şikayetlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Peki kabızlık nasıl geçer? İşte detaylar...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Kabızlık sorunundan kurtulmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulunan uzmanlar, lif açısından zengin besinlerin tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle kuru kayısı, incir, erik, yulaf ve yeşil sebzelerin bağırsak hareketlerini hızlandırdığı ifade ediliyor. Sabah aç karna içilen ılık suyun da sindirim sistemini desteklediği belirtiliyor.
KABIZLIK NEDEN OLUR? Beslenme düzeni (lifsiz beslenme, az sıvı tüketimi, aşırı çay - kahve tüketimi) Hareket azlığı, sürekli oturma Tuvalet ihtiyacını erteleme Stres, anksiyete, depresyon gibi psikolojik durumlar Yaşlılık (metabolizmadaki yavaşlamaya bağlı olarak) Hamilelik
KABIZLIK NASIL GEÇER? Düzenli sabah kahvaltısı Kahvaltı sonrası tuvalete gitme alışkanlığı Dışkılama ihtiyacı ertelenmemeli Günlük 1,5-2 lt su içilmeli Lif içeren sebze ve meyve tüketimi arttırılmalı Egzersiz yapılmalı Çay kahve tüketimi azaltılmalı Probiyotik yiyecekler veya probiyotik takviyeleri alınmalı
KABIZLIĞA NEDEN OLAN YİYECEKLER NELERDİR? Alkol ve kafein (çay, kahve) Süt ve süt ürünleri Kırmızı et Pilav, pirinç lapası Muz Makarna Fast food yiyecekler
KABIZLIĞA İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR? Bbol su içmek belirtilerin hafiflemesine veya gidermesine yardımcı olmaktadır. Yoğurt ve kefir, bağırsak sağlığını iyileştirmeye ve dışkıyı yumuşatmaya destek olmaktadır. Fasulye, mercimek, nohut ve bezelye lif bakımından zengindir. Çorba Kuru erik, incir, kayısı Buğday kepeği, keten tohumu Elma, armut, üzüm, kivi Zeytin, zeytinyağı, kekik
KABIZLIĞA İYİ GELEN SEBZELER ŞUNLARDIR:
Ispanak ve pazı Brokoli Enginar Kabak Bamya
Sabah uyanınca bir bardak ılık suyun içine bir tatlı kaşığı zeytinyağı veya birkaç damla limon ekleyerek içmek bağırsakları uyandırır.
Kahve, gastrin hormonu salgılanmasını uyararak bağırsak hareketlerini hızlandırabilir ancak fazla tüketimi dehidrasyona (susuzluk) neden olarak kabızlığı tetikleyebilir.