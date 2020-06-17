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Kaçırılıp, darp edilmişti! O çiftçi yaşadıklarını anlattı
Kaçırılıp, darp edilmişti! O çiftçi yaşadıklarını anlattı
Denizli'de aralarında borç para meselesi olan 3 kişi tarafından kaçırılıp, darp edilen çifti yaşadıklarını anlattı. Çiftçi emeklisi Ali Gözlek, "Benzin bidonunu getirip, beni yakacaklarını söylediler. Boğazıma balta dayayıp, beni tehdit ettiler" dedi.
Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 11:22
Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 11:29
Kaçırılıp, darp edilmişti! O çiftçi yaşadıklarını anlattı
Beyağaç'ın Çamlık Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Ali Gözlek, 14 Haziran Pazar günü, gece saatlerinde geldiği evinin önünde, aralarında borç para meselesi bulunduğu ileri sürülen Mehmet D. (51) ile oğlu Tahir D. (25) ve arkadaşı Mehmet D.'nin saldırısına uğrayıp, tekme ve yumruklarla darbedildikten sonra otomobile bindirilerek kaçırıldı.
Kaçırılıp, darp edilmişti! O çiftçi yaşadıklarını anlattı
Gözlek'in sesini duyan ve kaçırıldığını fark eden mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Muğla'nın Menteşe ilçesine kaçırılan Gözlek, iddiaya göre, götürüldüğü ormanlık alanda da yaklaşık 1 saat boyunca darbedildi.
Kaçırılıp, darp edilmişti! O çiftçi yaşadıklarını anlattı
. Tüfek dipçiğiyle başına aldığı darbe sonucu yaralanan Gözlek'in vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Jandarma, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili, Muğla- Denizli il sınırında durdurdu. Gözaltına alınan Mehmet D., oğlu Tahir D. ve arkadaşı Mehmet D., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçırılıp, darp edilmişti! O çiftçi yaşadıklarını anlattı
'GECE YOLUMU KESİP SALDIRDILAR'
Yaşadıklarını DHA muhabirine anlatan Ali Gözlek, kendisine 2 bin lira borcu olan Mehmet D.'nin, oğlu Tahir D. ve arkadaşı Mehmet D. ile birlikte kendisine pusu kurduğunu söyledi. Evinin arkasında saklanarak, bekleyen şüphelilerin bir anda kendisine saldırdığını belirten Gözlek, sürüklenip, kaçırıldığını anlattı. Gözlek, "Yaklaşık 4 ay önce Mehmet D.'ye 2 bin lira borç verdim. Ödemeyince onun yerine motorlu testeresini aldım.
Kaçırılıp, darp edilmişti! O çiftçi yaşadıklarını anlattı
Parayı ödediği zaman testereyi teslim edeceğimi söyledim. 4 ay boyunca paramı ödemesini bekledim. Borcunu ödemeyince ben de motorlu testereyi sattım. Çünkü paraya ihtiyacım vardı. Bu yüzden aramızda bir husumet vardı. Geçen pazar günü, evimin arkasında saklanmışlar. Gece eve döndüğümde yolumu kesip, saldırdılar. Darbedip, 50 metre kadar sürüklediler. Daha sonra zorla otomobile bindirip, bilmediğim bir yere götürdüler" dedi.