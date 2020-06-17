Kaçırılıp, darp edilmişti! O çiftçi yaşadıklarını anlattı

'GECE YOLUMU KESİP SALDIRDILAR'

Yaşadıklarını DHA muhabirine anlatan Ali Gözlek, kendisine 2 bin lira borcu olan Mehmet D.'nin, oğlu Tahir D. ve arkadaşı Mehmet D. ile birlikte kendisine pusu kurduğunu söyledi. Evinin arkasında saklanarak, bekleyen şüphelilerin bir anda kendisine saldırdığını belirten Gözlek, sürüklenip, kaçırıldığını anlattı. Gözlek, "Yaklaşık 4 ay önce Mehmet D.'ye 2 bin lira borç verdim. Ödemeyince onun yerine motorlu testeresini aldım.