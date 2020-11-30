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Haberler Galeri Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor

Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşırken, 'Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak Kaz Dağları'nda arı yetiştirmeye başlayan Derya Demircan (39), şimdilerde Türkiye'nin antioksidan ve prolin değeri en yüksek ballarını üreterek, dünyaya satıyor. Demircan, "Dünyaca ünlü antioksidan değeri yüksek 'manuka balı' bu özelliğini manuka bitkisinden alırken, bizim balımız da manuka bitkisi ile aynı familyadan olan yabani sarımsaktan alıyor. Balımızın prolin değeri 1593, yani Anzer balının dahi yükseğinde bir prolin değerine sahip" dedi.

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:33
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor

KAZ DAĞLARI'NDA KARAR KILDI
Arıcılık konusuna merak saran Derya Demircan, uzun bir süre arıcılık ve apiterapi konusunda eğitimler aldı, arıcılığı en iyi nerede yapabileceği konusunda bölge arayışına giren Demircan, Siirt'te Pervari, Bitlis'te Hizan, Artvin'de Macaheli, Karadeniz'de Anzer, Çanakkale'de Kaz Dağları'nı karış karış gezerek, gittiği bölgelerden numune topladı. Bu balları analize gönderen Demircan, sonuçlarda Türkiye'nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek balının Kaz Dağları'ndan çıktığını görerek, çiftliğini de Kaz Dağları eteklerinde bulunan Bayramiç ilçesine kurmaya karar verdi.

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Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor

İstanbul'daki tekstil işini bırakıp, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe ile Kaz Dağları eteklerine arı çiftliği kuran evli ve 2 çocuk annesi Derya Demircan, Türkiye'nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek ballarını üretiyor. Demircan, şimdilerde İtalya'dan Almanya'ya, Katar'dan İsviçre'ye kadar birçok ülkeye bal satıyor.

Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor

GENÇ ÇİFTÇİ HİBESİYLE MORAL BULDU
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle arıcılık ekipmanlarını temin ederek, işe başladığını söyleyen Derya Demircan, "Bundan 8 yıl öncesinde İstanbul'da tekstil ile uğraşıyordum. Fakat arılara ve arıcılığa çok meraklıydım. Bunun üzerine arıcılık ve apiterapi eğitimi aldım. Sonrasında ailecek arıcılık işini yapmak istedik. Ama nerede yapmalıydık. Bunun için yerimizi bulmamız gerekiyordu. Türkiye'nin dört bir tarafını dolaştık Karadeniz, Ege, Akdeniz her bölgeden ballar topladık. Bu balları analizlere gönderdik.

Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor

Analizler sonucunda baktık ki Türkiye'nin prolin değeri en yüksek balı Çanakkale'den ve Kaz Dağları'ndan çıktı. Prolin değeri 1593, yani Anzer balının dahi yükseğinde bir prolin aldık. Sonrasında Kaz Dağları'nın eteklerinde almış olduğumuz çiftliğimizde bu işi yapmaya başladık. Arılarımızı Kaz Dağları'nda konumlandırıyoruz. Bu süreçte devletin sunmuş olduğu Genç Çiftçi Projesi'ne katıldım ve hak kazandım. İlk kovanlar, arı ve ekipmanlarımız devlet tarafından karşılandı" dedi.

Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor

50 KOVANLA BAŞLADI, ŞİMDİ 250 KOVANI VAR
Arıcılık işine devletten aldığı hibe desteği ve 50 kovan ile başlayan Derya Demircan, antioksidan ve prolin değeri yüksek balların büyük talep görmesi nedeniyle üretim kapasitesini artırdı ve kovan sayısını 250'ye çıkarttı. "Yerinde sağım teknikleriyle pastörizasyon ve ısısal işleme tabi tutmadığımız ballarımızda prolin ve antioksidan değerlerimiz fazla çıkmakta" diyen Demircan, şöyle konuştu:

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