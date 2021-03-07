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Haberler Galeri Kadınlar Günü mesajları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

Kadınlar Günü mesajları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

Dünya Emekçi Kadınlar Günü, mesajları 8 Mart öncesi araştırılmaya başlandı.Annesinin, eşinin, kız kardeşinin ve kadınların bu özel gününü kutlamak isteyenler 'Kadınlar Günü mesajları' araması yapıyor. İşte Dünya Kadınlar Günü'ne özel mesajlar...

Giriş Tarihi: 7 Mart 2021 Pazar 17:11 Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2021 Pazar 17:16
Kadınlar Günü mesajları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

1977 yılında 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak kabul edilmesinin ardından her yıl 8 Mart'ta bu anlamlı gün kutlanıyor. İşte bu güne özel resimli, Kadınlar Günü mesajları...

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Kadınlar Günü mesajları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Kadınlar Günü mesajları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Kadınlar Günü mesajları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Kadınlar Günü mesajları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

Kadın bir gün değil hergün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!

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