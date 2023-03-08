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Kadınlar Günü mesajları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...
Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları araştırılmaya başlandı.Annesinin, eşinin, kız kardeşinin ve kadınların bu özel gününü kutlamak isteyenler 'Kadınlar Günü mesajları' araması yapıyor. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel mesajlar...
Giriş Tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 08:51
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1977 yılında 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak kabul edilmesinin ardından her yıl 8 Mart'ta bu anlamlı gün kutlanıyor. İşte bu güne özel resimli, Kadınlar Günü mesajları...