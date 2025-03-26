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Haberler Galeri Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

"Bin aydan daha hayırlı bir gece" olarak kabul edilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinci yaşanıyor. İbadetlerle geçirilecek olan bu mübarek gecede sevdiklerine Kadir Gecesi mesajı göndermek isteyenler 'Kadir Gecesi mesajları' aramasını yapmaya başladı. İşte hem sevdiklerinize gönderebileceğiniz hem de sosyal medyada paylaşabileceğiniz Kadir Gecesi mesajları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor. Bu mübarek geceye özel en güzel, resimli, dualı Kadir Gecesi mesajlarını sizler için derledik.

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Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği Kadir Gecesi tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.

Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Allah`ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah

Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Resûlullah şöyle buyurdu:"Siz Kadir Gecesi`ni ramazanın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız."

Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kadir geceniz mübarek olsun. Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Kadir Gecesi huzuru, mutluluğu içinizde bulacağınız, tövbelerinizin kabul olacağı günlerin başlangıcı olsun. Hayırlı geceler...

Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kadir geceniz mübarek olsun. Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği Kadir Gecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.

Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Allah`ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun. Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah

Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Allahümme inneke afüvvün tühıbbü`l-afve fa`fu annî: Allah`ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.