Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...
"Bin aydan daha hayırlı bir gece" olarak kabul edilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinci yaşanıyor. İbadetlerle geçirilecek olan bu mübarek gecede sevdiklerine Kadir Gecesi mesajı göndermek isteyenler 'Kadir Gecesi mesajları' aramasını yapmaya başladı. İşte hem sevdiklerinize gönderebileceğiniz hem de sosyal medyada paylaşabileceğiniz Kadir Gecesi mesajları...
HABER MERKEZİ
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İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor. Bu mübarek geceye özel en güzel, resimli, dualı Kadir Gecesi mesajlarını sizler için derledik.
Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği Kadir Gecesi tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.
Allah`ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.
Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah
Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.
Resûlullah şöyle buyurdu:"Siz Kadir Gecesi`ni ramazanın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız."
Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Kadir geceniz mübarek olsun.
Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kadir geceniz mübarek olsun. Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.
Kadir Gecesi huzuru, mutluluğu içinizde bulacağınız, tövbelerinizin kabul olacağı günlerin başlangıcı olsun. Hayırlı geceler...
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kadir geceniz mübarek olsun. Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği Kadir Gecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.
Allah`ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun. Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah
Allahümme inneke afüvvün tühıbbü`l-afve fa`fu annî: Allah`ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.
Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.