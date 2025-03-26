Kadir Gecesi mesajları 26 Mart 2025! Resimli Kadir Gecesi mesajları...

"Bin aydan daha hayırlı bir gece" olarak kabul edilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinci yaşanıyor. İbadetlerle geçirilecek olan bu mübarek gecede sevdiklerine Kadir Gecesi mesajı göndermek isteyenler 'Kadir Gecesi mesajları' aramasını yapmaya başladı. İşte hem sevdiklerinize gönderebileceğiniz hem de sosyal medyada paylaşabileceğiniz Kadir Gecesi mesajları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 26 Mart 2025 08:40 Son Güncelleme : 26 Mart 2025 08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





