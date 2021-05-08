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Haberler Galeri Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? İslam dininde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27'inci gecesi olan bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi dualar edilerek ibadet yapılarak geçirilecek. Vatandaşlar Kadir Gecesi'ni huşu içinde karşılamaya hazırlanıyor. Kadir Gecesi'nde 12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi'nde tesbig namazı ve hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 09:38 Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 09:38
Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı ve hacet namazı nasıl kılınır? İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ibadetler evlerde yapılacak. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

1.REKAT
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

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