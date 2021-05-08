12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı ve hacet namazı nasıl kılınır? İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ibadetler evlerde yapılacak. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte konu ile ilgili detaylar...