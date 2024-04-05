Kadir Gecesi’nde neler yapılmalı? İşte Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler...

2. Dua

Okunuşu: "Allahümmağfir li hatieti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemü bihi minni Allahümmağfir li ciddi ve hezli ve hata'i ve amdi ve küllü zalike ındi. Allahümmağfir li ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma ente a'lemü bihi mini ente'l-mukaddimü ve ente'l-muahhiru ve ente ala külli şey'in kadir."