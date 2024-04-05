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Haberler Galeri Kadir Gecesi'nde neler yapılmalı? İşte Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler...

Kadir Gecesi'nde neler yapılmalı? İşte Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler...

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi, İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi'nden namazlar kılınır, dualar okunur, tövbeler edilir. Bu geceyi ibadet ile geçirmek isteyenler 'Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesi'nde okunacak dualar nelerdir?' sorusunu araştırıyor. İşte Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2024 09:24

Kadir Gecesi’nde neler yapılmalı? İşte Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler...

Ramazan ayının son on günü içerisindeki tekli gecelerde aranan Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler, okunması gereken dualar merakla araştırılıyor. Bu gece günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek dualar edilmelidir. İşte Kadir Gecesi ibaderleri...

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Kadir Gecesi’nde neler yapılmalı? İşte Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler...

Bu gece Kur'an-ı Kerim gecesidir. Kur'an'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kur'an okumak lazım bu gece. Düşünerek. Anlamını da okuyarak. İbret alarak. Kendimizle hesaplaşarak.

-Bu gece tevbe edelim. Günahımız var. Günahsız olanımız yoktur. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür.

-Annemizin ve babamızın duasını alalım. Vefat etmişlerse, okuyalım onlara. Mezarlarına gidelim. Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım.

Kadir Gecesi’nde neler yapılmalı? İşte Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler...

-Kaza namazlarımızı kılalım. Vakit dar. Zaman çabuk geçiyor. Bakın, ne kadar hızlı akıyor her şey. Fırsatı kaçırmayalım.

-Kul haklarını helal ettirelim.

- İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım. Günahlar bizi bırakmadan, biz onları bırakalım.
Bol bol dua edelim. Bu gece kendimiz, ülkemiz ve sevdiklerimiz için dua gecesidir.

Kadir Gecesi’nde neler yapılmalı? İşte Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler...

PEYGAMBERİMİZİN İSTİĞFAR DUALARI

1. Dua

Okunuşu: "Sübhanekallahümme ve bi hamdik, Allahümmağfirli inneke ente'ttavvabü'r- rahim."

Anlamı: "Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamdederim. Allah'ım! Beni bağışla. Kuşkusuz Sen tevbeleri kabul eden ve pek merhametli olansın." (Buhari)

Kadir Gecesi’nde neler yapılmalı? İşte Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler...

2. Dua

Okunuşu: "Allahümmağfir li hatieti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemü bihi minni Allahümmağfir li ciddi ve hezli ve hata'i ve amdi ve küllü zalike ındi. Allahümmağfir li ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma ente a'lemü bihi mini ente'l-mukaddimü ve ente'l-muahhiru ve ente ala külli şey'in kadir."

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