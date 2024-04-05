Kadir Gecesi’nde neler yapılmalı? İşte Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler...

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi, İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi'nden namazlar kılınır, dualar okunur, tövbeler edilir. Bu geceyi ibadet ile geçirmek isteyenler 'Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesi'nde okunacak dualar nelerdir?' sorusunu araştırıyor. İşte Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar...