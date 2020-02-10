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'Kafes güzelleri' Manisa’da yarıştı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Manisa'ya özgü güvercin çeşitleri olan 'Manisa Azmanı' ve 'Klasik Hünkari' cinsi güvercinler, 6'ncısı düzenlenen yarışmada görücüye çıktı.

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2020 Pazartesi 12:56 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2020 Pazartesi 12:59
'Kafes güzelleri' Manisa’da yarıştı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Manisa'ya özgü güvercin çeşitleri olan 'Manisa Azmanı' ve 'Klasik Hünkari' cinsi güvercinler, 6'ncısı düzenlenen yarışmada görücüye çıktı. 200'ün üzerinde güvercinin katıldığı yarışmada güvercinler 12 farklı kategoride değerlendirilip puan verildi.

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'Kafes güzelleri' Manisa’da yarıştı

Salihli ilçesinde Klasik Hünkari Sevenler Birliği ve Manisa Azmanı Sevenler Birliği tarafından 6. Hünkari ve Manisa Azmanı Güzellik Yarışması Manisa Büyükşehir Belediyesi Gümüşçayı Çok Amaçlı Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Salihli Belediyesinin katkıları ile düzenlenen yarışmaya Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Bursa, Manisa ve Uşak'tan 200'ün üzerinde güvercin katıldı.

'Kafes güzelleri' Manisa’da yarıştı

Manisa Azmanı'nı Sevenler Birliği adına konuşan organizasyon komitesi üyesi Serkan Gündüz, 6.sını düzenledikleri Klasik Hünkari ve Manisa Azmanı yarışmasına bu yıl 200 civarı güvercin katıldığını söyledi. Yarışmaya Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Uşak ile Manisa'nın ilçelerinden de katılım olduğunu belirten Gündüz "Manisa Azmanı ve Klasik Hünkari, Manisa'ya özgü güvercin çeşitleri olmasına rağmen sayıları sürekli olarak azalıyordu. 6 yıl önce bu nedenle başladığımız yarışmamıza ilgi artarak devam ediyor. Biz Hünkari'nin ve Manisa Azmanı'nın çoğalması için bu yarışmaları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'Kafes güzelleri' Manisa’da yarıştı

"AMACIMIZ BU TÜRLERİ YAŞATMAK"
Özgün türleri yaşatmak amacıyla böyle bir yarışmayı düzenlediklerini belirten hakem heyetinden Ahmet Oyar, "Manisa Azmanı ve Klasik Hünkari kategorilerinde toplam 16 ayrı değerlendirmemiz oluyor. Hünkari ve Manisa Azmanı'nda birbirinden farklı özellikler mevcut.

'Kafes güzelleri' Manisa’da yarıştı

Bu özellikler ışığında değerlendirmemizi yapıyor ve puanlarımızı veriyoruz. Manisa Azmanı ve Hünkarı Manisa'ya özgü çeşitlerimiz. Dolayısıyla bu türlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu yarışmaların büyük bir önemi var" diye konuştu.

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