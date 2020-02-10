'Kafes güzelleri' Manisa’da yarıştı

Manisa Azmanı'nı Sevenler Birliği adına konuşan organizasyon komitesi üyesi Serkan Gündüz, 6.sını düzenledikleri Klasik Hünkari ve Manisa Azmanı yarışmasına bu yıl 200 civarı güvercin katıldığını söyledi. Yarışmaya Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Uşak ile Manisa'nın ilçelerinden de katılım olduğunu belirten Gündüz "Manisa Azmanı ve Klasik Hünkari, Manisa'ya özgü güvercin çeşitleri olmasına rağmen sayıları sürekli olarak azalıyordu. 6 yıl önce bu nedenle başladığımız yarışmamıza ilgi artarak devam ediyor. Biz Hünkari'nin ve Manisa Azmanı'nın çoğalması için bu yarışmaları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.