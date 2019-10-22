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Kafese giren adam ayıya yem oldu!

Youtube'da yayılan bu görüntüler, izleyenleri şoke ediyor. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adamı ağına düşüren ayı önce zavallı adamı dövüyor ardından kafesine götürülüyor. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlar tarafından izlendi. İşte kan donduran o anlar.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





