Kahvaltıda simit yiyenlere kötü haber!

Kahvaltıda hızlı veya pratik olsun diye simit yiyorsanız artık yemeyin. Çünkü güne başlarken simit ya da poğaça gibi yiyecekler sağlığınızı tehlikeye atıyor. Öte yandan faydalı sandığımız birçok gıdanın da çeşitli zararları var. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 14:24Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 14:25
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Faydalı olarak bilinen yiyecekler gerçekten herkes için aynı etkiyi yaratıyor mu? Doğal besinler hayatınızda büyük bir yer kaplıyorsa tüm etkilerini bilmeniz gerekiyor. Ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum diyenlerdenseniz başarılı diyetisyen Arzu Yamanel'in önerileri sizler için etkili olacak. İşte Arzu Yamanel'den diyet yapanlara özel tavsiyeler…
Bal içerdiği besin değerleri açısından çok güçlü bir besin kaynağı olmasına rağmen 1 yaş altı bebekler için tavsiye edilmiyor. Bunun sebebi ise arıların bal yapmak için kullandığı botulizm bakteri sporlarının sindirim sistemi yeterince gelişmemiş bebeklerde zehirlenmeye yol açabilecek olması.Bal kan şekerini yükseltmesi nedeniyle diyabet hastalarının da tüketmemesi gereken besinler arasında yer alıyor.
Keten tohumu kullanımına dikkat edilmeli
Kabızlık, yüksek kolesterol gibi sağlık sorunlarına iyi gelen keten tohumu kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Kan şekerini hızlıca düşürmesinden dolayı diyabet hastalarına önerilmeyen keten tohumu aile geçmişinde rahim ve yumurtalık kanseri olan kişiler için de uzman kontrolünde kullanımı tavsiye ediliyor.
Susam cilt problemlerine neden oluyor
A, C, E vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Ayrıca içeriğinden dolayı; diyabet hastalığında ve anemide tercih edilir. Ancak susam yağlı bir besindir, dolayısıyla simit gibi bol susamlı besinlerin fazlası, kilo problemine sebep olur. Alerjik bir yapıda olanlar için ciltte kızarıklık, döküntü, kaşıntı, baş dönmesi, tansiyon problemi gibi sorunlara yol açabilir.
Her sabah yumurta yemek zararlı mı?
Optimum miktarlarda kolesterol vücudumuz için olmazsa olmazdır. Ama kanımızda dolaşan kolesterol miktarı arttıkça damar sağlığımız risk altına giriyor. Kolesterolün beslenmeyle yakından bir ilişkisi var. Bu süreçte bizi en yakından ilgilendiren çok da popüler olan yumurta. Yıllarca yumurtanın kolesterolü aşırı yükselttiği biliniyordu. Ancak, son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda yumurtanın kolesterolü öyle sanıldığı gibi yükseltmediği görüldü. Çünkü yumurtanın sarısı yenildiğinde kanda yükselen kolesterolün damarlara çok da zararı yoktur. Bol bol pastırmalı, sucuklu yumurta yemek yerine haftada 3-5 kere 1 tatlı kaşığı tereyağında pişmiş sahanda yumurta veya menemen tüketmek öneriliyor.