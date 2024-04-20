Kahvaltıda simit yiyenlere kötü haber!

Her sabah yumurta yemek zararlı mı?



Optimum miktarlarda kolesterol vücudumuz için olmazsa olmazdır. Ama kanımızda dolaşan kolesterol miktarı arttıkça damar sağlığımız risk altına giriyor. Kolesterolün beslenmeyle yakından bir ilişkisi var. Bu süreçte bizi en yakından ilgilendiren çok da popüler olan yumurta. Yıllarca yumurtanın kolesterolü aşırı yükselttiği biliniyordu. Ancak, son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda yumurtanın kolesterolü öyle sanıldığı gibi yükseltmediği görüldü. Çünkü yumurtanın sarısı yenildiğinde kanda yükselen kolesterolün damarlara çok da zararı yoktur. Bol bol pastırmalı, sucuklu yumurta yemek yerine haftada 3-5 kere 1 tatlı kaşığı tereyağında pişmiş sahanda yumurta veya menemen tüketmek öneriliyor.



