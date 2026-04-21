Kahve değil, kalori bombası! Listede şaşıracağınız maddeler var: İşte en yüksek kalorili 6 kahve

Kahve, düşük kalorili bir içecek olarak bilinse de içine eklenen krema, şurup ve süt miktarı bu durumu tamamen değiştirebiliyor. Özellikle dışarıda içtiğiniz bazı kahve türleri, bir öğün kadar kalori içerebiliyor. Araştırmalara göre bu tür kahveler düzenli tüketildiğinde fark edilmeden kilo artışına sebep olabiliyor. Sizin için derledik: İşte en yüksek kalorili kahveler... 1- FRAPPUCCINO (ÖZELLİKLE KREMALIYSA) Şurup, şeker ve krema... Bir bardağı 400-500 kaloriye kadar çıkabiliyor. 2. WHITE CHOCOLATE MOCHA Beyaz çikolata, krema ve süt kombinasyonuyla yapılan white chocolate mocha, 450 kalori civarı. 3- CARAMEL MACCHIATO Karamel sos ve tam yağlı sütle özellikle büyük boy alıyorsanız bu kahvenin yaklaşık 300-350 kalori civarında olabileceğini bilmeniz gerek. 4- MOCHA İçine katılan çikolata sosuyla bu kahve de 300 kaloriye yakın. 5- LATTE Masum görünen ve sıkça tercih edilen latte özellikle tam yağlı sütle 200-250 kalori civarında. 6- TÜRK KAHVESİ (ŞEKERLİ) Listenin belki en şaşırtıcı maddesi ama eğer Türk kahvesini şekerli içiyorsanız 100 kalori civarı alıyorsunuz demektir.