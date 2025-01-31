Kahve telvesini sakın atmayın! Mucizevi etkilerine inanamayacaksınız



HALIDAKİ KOKUYU ÖNLEYİN

Evcil hayvanların halıya bıraktığı leke ve kokulardan kurtulmak için kahve telvesini kullanabilirsiniz. Bir filtre kağıdına biraz kahve telvesi koyun ve lekenin üzerinde bir gece bekletin. Halının üzerinde lekeler dışında yoğun bir koku varsa da üzerine kurutulmuş kahve telvesi dökün. Bir gece beklettikten sonra güçlü bir süpürge ile telveleri çekin.

KİRLİ TAVA VE TENCERELERİ OVUN

Kahve telvesinin dokusu, temizlenmesi zor tencere ve tavaları ovalamak için mükemmel. Süngerin üzerine biraz kahve telvesi koyun ve tencereyi ovun. Daha sonra da durulayın, tüm kirlerden kolaylıkla arındığını göreceksiniz.