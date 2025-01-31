Kahve telvesini sakın atmayın! Mucizevi etkilerine inanamayacaksınız

İçmeden kendimize gelemediğimiz kahvenin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle sabahları kendimizi dinç hissetmemizi sağlayan kahvenin telvesi de bir o kadar faydalı. İşte kahve telvesinin kullanım alanları...
Kahvenin faydaları neler? Kahve telvesi hangi alanlarda kullanılabilir? Kahve telvesi cilt sağlığına iyi gelir mi? Kahve ev temizliğinde nasıl kullanılır? soruları merak ediliyor. İşte severek tükettiğimiz kahve ve telvesinin bilinmeyen faydaları...
BÖCEKLERİ UZAKLAŞTIRIR Kahve evinizde bulunan böcekler için zehirli bir etkiye sahip. Bu yüzden sivrisinekleri, böcekleri kovmak için kahve telvesi kullanabilirsiniz. Oturma alanlarının etrafına, yatak odanıza kahve telvesi koyun. Hatta saksıdaki bitkilerinize musallat olan böcekleri kovmak için de kahve telvesi kullanabilirsiniz. Saksıda toprağın üstüne biraz kahve telvesi koyun ve böceklerden koruyun.
KESİLMİŞ ÇİÇEKLERİ KORUYUN Saplarını kesip kavanoza koyduğunuz çiçeklerinizi biraz daha taze tutmak istiyorsanız, çiçek suyuna kahve telvesi dökmeyi deneyebilirsiniz. Demlenmiş kahvede bulunan nitrojen, magnezyum ve potasyum çiçeklerinize destek verir.
ETİ YUMUŞATIN Kahvedeki asit, etinizi yumuşatmanıza yardımcı olabilir. Pişirmeden 2 saat önce etin üzerine biraz kahve telvesi sürün ve süre sonunda pişirin.
HALIDAKİ KOKUYU ÖNLEYİN Evcil hayvanların halıya bıraktığı leke ve kokulardan kurtulmak için kahve telvesini kullanabilirsiniz. Bir filtre kağıdına biraz kahve telvesi koyun ve lekenin üzerinde bir gece bekletin. Halının üzerinde lekeler dışında yoğun bir koku varsa da üzerine kurutulmuş kahve telvesi dökün. Bir gece beklettikten sonra güçlü bir süpürge ile telveleri çekin.
KİRLİ TAVA VE TENCERELERİ OVUN Kahve telvesinin dokusu, temizlenmesi zor tencere ve tavaları ovalamak için mükemmel. Süngerin üzerine biraz kahve telvesi koyun ve tencereyi ovun. Daha sonra da durulayın, tüm kirlerden kolaylıkla arındığını göreceksiniz.
BUZU ORTADAN KALDIRIN Kahve telvesi özellikle de soğuk havalarda yardımınıza koşabilir. Kar yağdığında evinizin merdivenleri buz tutabilir. Bu buzu ortadan kaldırmak için buzlu alanın üzerine kahve telvesi dökebilirsiniz. Tuz yerine tercih edebileceğiniz kahve telvesinin çevreye de hiçbir zararı olmayacak. Aynı zamanda sürtünme oluşturarak kaymaları da önler.
KOKULARI ETKİSİZ HALE GETİRİR Kahve, kötü kokulardan kurtulmaya yardımcı olur. Eski bir çoraba kahve telvesini koyun ve koku yayan ayakkabınızın içine yerleştirin. Hatta bozulmuş gıdalardaki kokuları emmek için de buzdolabınıza bir fincan kahve koyabilirsiniz.
SELÜLİTİ YOK EDER Kahve, topikal olarak uygulandığında selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Kafein, yağ hücrelerinin parçalanmasını teşvik eder ve cilt yüzeyinin altındaki sıvı birikimini azaltır. Aynı zamanda, cildin sıkılaşmasına ve daha pürüzsüz bir görünüm kazanmasına katkıda bulunur.
Kahve telvesi, doğal bir peeling maddesi olarak kullanılabilir. Cildin yüzeyindeki ölü deri hücrelerini nazikçe temizler, gözeneklerin tıkanmasını önler ve cildin daha pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlar.