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Haberler Galeri Kalp Yarası'nın yayın tarihi belli oldu! Atv'den bomba gibi dizi

Kalp Yarası'nın yayın tarihi belli oldu! Atv'den bomba gibi dizi

Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, ilk bölümüyle 28 Haziran Pazartesi akşamı Atv'de ekran yolculuğuna başlıyor. Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya'da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak Kalp Yarası, Ferit ve Ayşe'nin imkansızlıklara göğüs geren aşk öyküsünü konu alacak. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. İşte Kalp Yarası'nın oyuncu kadrosu ve fragmanı...

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 14:04 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 14:09
Kalp Yarası'nın yayın tarihi belli oldu! Atv'den bomba gibi dizi

Çekimleri Hatay-Antakya'da tüm hızıyla devam eden Kalp Yarası'nın yayınlanan ilk bölüm fragmanı nefes kesti. Yayına girdiği andan itibaren sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelen dizinin fragmanında, Antakya'nın köklü ailelerinden Sancakzadelerin veliahdı Ferit'in düğün gününde yaptığı büyük sürpriz yer aldı.

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Kalp Yarası'nın yayın tarihi belli oldu! Atv'den bomba gibi dizi

Dizinin ilk bölümüne, Antakya'nın tanınmış Velioğlu ailesinin biricik kızı Hande ile düğününe üç gün kala sürpriz bir kararla İstanbul'a giden Ferit Sancakzade'in kendi düğününe İstanbul'da tanıştığı Ayşe ile gelmesi damga vuracak!

Kalp Yarası'nın yayın tarihi belli oldu! Atv'den bomba gibi dizi

Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya'da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak Kalp Yarası, Ferit ve Ayşe'nin imkansızlıklara göğüs geren aşk öyküsünü konu alacak. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Kalp Yarası'nın yayın tarihi belli oldu! Atv'den bomba gibi dizi

Dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

Kalp Yarası'nın yayın tarihi belli oldu! Atv'den bomba gibi dizi

Kalp Yarası; genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamlarına damgasını vuracak.

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