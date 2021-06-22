Kalp Yarası'nın yayın tarihi belli oldu! Atv'den bomba gibi dizi

Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, ilk bölümüyle 28 Haziran Pazartesi akşamı Atv'de ekran yolculuğuna başlıyor. Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya'da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak Kalp Yarası, Ferit ve Ayşe'nin imkansızlıklara göğüs geren aşk öyküsünü konu alacak. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. İşte Kalp Yarası'nın oyuncu kadrosu ve fragmanı...