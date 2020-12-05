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Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız... Sosyal medya bu testi konuşuyor!
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız... Sosyal medya bu testi konuşuyor!
Kimi fotoğraf bakan herkes tarafından farklı şekilde görülebiliyor. Aşağıda yer alan fotoğraflarda sizi yanıltabilir. Peki siz fotoğraftaki kalpleri ne renk görüyorsunuz? İşte sosyal medyada da çok konuşulan o illüzyonlar...
Giriş Tarihi: 5 Aralık 2020 Cumartesi 15:24
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız... Sosyal medya bu testi konuşuyor!
Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız... Sosyal medya bu testi konuşuyor!
Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız... Sosyal medya bu testi konuşuyor!
Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız... Sosyal medya bu testi konuşuyor!
Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız... Sosyal medya bu testi konuşuyor!
Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.