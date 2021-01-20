Haberler
Galeri
Kamera arkasıyla tüm foyası ortaya çıktı! Meğer Bear Grylls...
Kamera arkasıyla tüm foyası ortaya çıktı! Meğer Bear Grylls...
Herkes onu ekranların çılgın adamı olarak biliyor. İnanılmaz Kurtuluş (Ultimate Survival) adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls'ın programının kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı salladı. Doğada zorlu koşullarda canlı hayvan yiyen, türlü suları geçen Bear Grylls, bu zaman kadar izleyicileri kandırmış olabilir. Bear Gryllss'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı salladı. Çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:32
Bear Grylls… İnanılmaz Kurtuluş dizisi ile adından söz ettiren bir maceraperest. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.
Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.
Çöllerin derinliklerine ya da Alplerin zirvesine zorlu yolculuklar yapıyor. Azgın sularla savaşıyor.
Normal şartlar altında asla ağzınıza alamayacağınız canlılarla besleniyor. Peki ya kamera arkasında neler oluyor?