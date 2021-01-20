Haberler Galeri Kamera arkasıyla tüm foyası ortaya çıktı! Meğer Bear Grylls...

Kamera arkasıyla tüm foyası ortaya çıktı! Meğer Bear Grylls...

Herkes onu ekranların çılgın adamı olarak biliyor. İnanılmaz Kurtuluş (Ultimate Survival) adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls'ın programının kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı salladı. Doğada zorlu koşullarda canlı hayvan yiyen, türlü suları geçen Bear Grylls, bu zaman kadar izleyicileri kandırmış olabilir. Bear Gryllss'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı salladı. Çok şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





