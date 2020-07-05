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Kampta görüldü! Tatilcilerin ilgi odağı oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde görülen Gergedan böceği tatilcilerin ilgi odağı oldu. Tatilciler, Gergedan böceğini ellerine alarak, dikkatlice incelediler ve hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 15:53 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 16:03
Kampta görüldü! Tatilcilerin ilgi odağı oldu
Kampta görüldü! Tatilcilerin ilgi odağı oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Assos yolu üzerindeki bir kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi odağı oldu.
Assos yolu üzerindeki bir kampta, uzmanların zararsız olduğunu belirttiği Gergedan böceği görüldü.

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Kampta görüldü! Tatilcilerin ilgi odağı oldu
Kampta görüldü! Tatilcilerin ilgi odağı oldu

. Kamptaki görevlilerin dikkatini çeken Gergedan böceği, sonrasında tatil yapanların da ilgi odağı haline geldi. Tatilciler, Gergedan böceğini ellerine alarak, dikkatlice incelediler ve hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

Kampta görüldü! Tatilcilerin ilgi odağı oldu
Kampta görüldü! Tatilcilerin ilgi odağı oldu

İstanbul'dan ailesiyle birlikte kampa tatil yapmaya gelen Emre Sosyal, "Zararsız bir canlı olduğunu biliyorum. Canlısını ilk kez görüyorum. Daha önce internette fotoğraflarını görmüştüm ve bu böceğin 90 bin dolara satıldığı yazıyordu" dedi.

Kampta görüldü! Tatilcilerin ilgi odağı oldu
Kampta görüldü! Tatilcilerin ilgi odağı oldu

Biga ilçesinden hafta sonu tatili için kampa gelen Birkan Emir, ilk defa gördüğü ve çok farklı bulduğu Gergedan böceğinin ailece fotoğraflarını ve videosunu çektiklerini söyledi.

Kampta görüldü! Tatilcilerin ilgi odağı oldu
Kampta görüldü! Tatilcilerin ilgi odağı oldu

Eşi Neşe Emir ise, "Boynuzu çok dikkatimizi çekti. Nadir bulunan bir böcekmiş. İlk gördüğümde korktum, ancak artık korkmuyorum. Çok sevimli" diye konuştu.

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