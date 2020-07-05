Kampta görüldü! Tatilcilerin ilgi odağı oldu

İstanbul'dan ailesiyle birlikte kampa tatil yapmaya gelen Emre Sosyal, "Zararsız bir canlı olduğunu biliyorum. Canlısını ilk kez görüyorum. Daha önce internette fotoğraflarını görmüştüm ve bu böceğin 90 bin dolara satıldığı yazıyordu" dedi.