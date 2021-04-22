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Haberler Galeri Kamyonet TIR'la çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kamyonet TIR'la çarpıştı: 1 ağır yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki kamyonet, karşı yönden tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralanırken, tırın patlayan arka tekerleri, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 00:29 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 00:31
Kamyonet TIR'la çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kula-Selendi eski yolu, İncesu Mahallesi taş ocakları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ethem Doğan (48) yönetimindeki 45 K 3982 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Fahrettin Kaynak idaresindeki 45 RA 6145 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

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Kamyonet TIR'la çarpıştı: 1 ağır yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Ethem Doğan (48) kamyonet içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kamyonet TIR'la çarpıştı: 1 ağır yaralı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Ethem Doğan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İ

Kamyonet TIR'la çarpıştı: 1 ağır yaralı

lk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Doğan, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyonet TIR'la çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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