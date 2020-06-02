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Kanama durmayınca doktora gitti! Burnundan öyle bir şey çıktı ki...
Kanama durmayınca doktora gitti! Burnundan öyle bir şey çıktı ki...
Çin'den gelen görüntüle akıllara durgunluk verdi. Baş ağrısı ve burun kanaması şikayetiyle doktora giden 51 yaşındaki hayatının şokunu yaşadı. Doktor yaşlı adamın burnundan öyle bir şey çıkardı ki sanal alem sallandı.
Giriş Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 15:03
Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken 51 yaşındaki yaşlı adam tüm dünyayı şoke etti.
Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.
Çin'in Beihai Halk Hastanesi'nde 10 günü aşkın süredir burnundaki kanama geçmeyen adam, doktor Liu Xiongguang'a gitti.
Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı.
Burnundan çıkan sülüğün canlı ve fazlaca büyük olması görenleri hayrete düşürdü.