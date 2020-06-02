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Kanama durmayınca doktora gitti! Burnundan öyle bir şey çıktı ki...

Çin'den gelen görüntüle akıllara durgunluk verdi. Baş ağrısı ve burun kanaması şikayetiyle doktora giden 51 yaşındaki hayatının şokunu yaşadı. Doktor yaşlı adamın burnundan öyle bir şey çıkardı ki sanal alem sallandı.

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 15:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





