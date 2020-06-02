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Haberler Galeri Kanama durmayınca doktora gitti! Burnundan öyle bir şey çıktı ki...

Kanama durmayınca doktora gitti! Burnundan öyle bir şey çıktı ki...

Çin'den gelen görüntüle akıllara durgunluk verdi. Baş ağrısı ve burun kanaması şikayetiyle doktora giden 51 yaşındaki hayatının şokunu yaşadı. Doktor yaşlı adamın burnundan öyle bir şey çıkardı ki sanal alem sallandı.

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 15:03
Kanama durmayınca doktora gitti! Burnundan öyle bir şey çıktı ki...

Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken 51 yaşındaki yaşlı adam tüm dünyayı şoke etti.

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Kanama durmayınca doktora gitti! Burnundan öyle bir şey çıktı ki...

Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.

Kanama durmayınca doktora gitti! Burnundan öyle bir şey çıktı ki...

Çin'in Beihai Halk Hastanesi'nde 10 günü aşkın süredir burnundaki kanama geçmeyen adam, doktor Liu Xiongguang'a gitti.

Kanama durmayınca doktora gitti! Burnundan öyle bir şey çıktı ki...

Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı.

Kanama durmayınca doktora gitti! Burnundan öyle bir şey çıktı ki...

Burnundan çıkan sülüğün canlı ve fazlaca büyük olması görenleri hayrete düşürdü.

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