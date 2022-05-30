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Haberler Galeri Kanınızı donduracak! İnsanlık tarihinin en acımasız işkence yöntemi

Kanınızı donduracak! İnsanlık tarihinin en acımasız işkence yöntemi

İşkence insanoğlunun belki de keşfettiği en kötü şeylerden biri. Eski zamanlarda işkence çok sık başvurulan bir acı çektirme yöntemi olmuş. Cezalandırma, infaz etme ya da bilgi alma yöntemi olarak kullanılan işkence, insanlık tarihinde yüzlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Şeytanın bile aklına gelmez diyeceğiniz en acımasız işkence yöntemleri derlendi.

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:48 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:50
Kanınızı donduracak! İnsanlık tarihinin en acımasız işkence yöntemi

İKİ UÇLU ÇATAL

İki tarafı da çatal biçiminde ve keskin olan, mahkumun boynuna bağlanabilmesi içinse ortasında bir kayış bulunduran bu işkence aleti, başını daima arkada tutmadığı takdirde mahkumun çenesinin ya da köprücük kemiğinin delinmesine sebep olmaktadır.

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Kanınızı donduracak! İnsanlık tarihinin en acımasız işkence yöntemi

DEMİR MASKE

Geçmişte seks işçisi kadınları ve cadıları cezalandırmak için kullanılan bu alet, ağız kısmında keskin bir çivi bulunduruyordu ve suçlunun konuşmasını engellemek için kullanılıyordu.

Kanınızı donduracak! İnsanlık tarihinin en acımasız işkence yöntemi

PARMAK VİDASI

Mengene benzeri bir alet olan parmak vidası, tarihte suçluların el ve ayak parmaklarına zarar vermek, hatta kimi zaman koparmak için kullanılıyordu.

Kanınızı donduracak! İnsanlık tarihinin en acımasız işkence yöntemi

TİMSAH MAKASI

Büyük bir penseyi andıran timsah biçimli bu alet, önce ısıtılıyor, sonra ise mahkumun vücudundan parçalar koparmak için kullanılıyordu.

Kanınızı donduracak! İnsanlık tarihinin en acımasız işkence yöntemi

GÖĞÜS DELİCİ

Kadınlar için özel olarak tasarlanmış ender işkence aletlerinden biri olan göğüs delici, görselden anlaşılacağı üzere uçları oldukça sivri, maşa biçimli bir alettir. Kadınların meme bezlerine zarar vermesi için tasarlanmıştır ve suçluları kan kaybı ya da enfeksiyon sebebiyle öldürmektedir.

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