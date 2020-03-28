Besinlerin vücut sağlığımız için faydaları saymakla bitmez. Bu besinlerden biri evde yapılan doğal yoğurtlar. Yoğurtla ilgili yapılan çarpıcı bir araştırmadan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İşte kanser uzmanlarından yoğurt uyarısı...
Giriş Tarihi: 28 Mart 2020 Cumartesi 10:11Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2020 Cumartesi 10:11
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Kanser uzmanlarından yoğurt uyarısı!
ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.
Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.
Kanser uzmanlarından yoğurt uyarısı!
Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.
Kanser uzmanlarından yoğurt uyarısı!
Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Bilecen, söz konusu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirterek, elde edilen öncül sonuçların çok önem taşıdığını söyledi.
Kanser uzmanlarından yoğurt uyarısı!
Hassas bağırsak sendromunun en yaygın görülen sindirim sistemi hastalıklarından olduğunu aktaran Bilecen, hastalığın karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal atakları ile seyrettiğini ve kişinin sosyal hayatını büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.