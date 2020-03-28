Kanser uzmanlarından yoğurt uyarısı!

Besinlerin vücut sağlığımız için faydaları saymakla bitmez. Bu besinlerden biri evde yapılan doğal yoğurtlar. Yoğurtla ilgili yapılan çarpıcı bir araştırmadan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İşte kanser uzmanlarından yoğurt uyarısı...