Kanseri yendi ama estetik hayatını mahvetti!

"BEN KAYBETTİM BAŞKASI KAYBETMESİN"

"Kanseri yendim, estetiğe yenildim." diyen Güzide Kozan, "Daha iyi bir görüntü olsun diye estetik olmak istedim ama o doktor beni daha kötü hâle getirdi. Ben kendisine kanser sürecimi anlatmıştım. O da 'Hiç sorun olmaz.' deyip silikonları taktı. Ama öyle bir iltihap ve bakteri oldu ki vücudumda artık delikler var.