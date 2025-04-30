Kanseri yendi ama estetik hayatını mahvetti!

İstanbul Ümraniye'de yaşayan Güzide Kozan, 2009 yılında yakalandığı meme kanserini, gördüğü tedavilerle zorulukla yenmişti. Kozan, göğsünden 9 milimetrelik kitle alınarak sağlığına kavuştu ancak aynı yere estetik yaptırmaya karar verince hayatı kâbusa döndü. Vücudunda ölü dokular oluşan Kozan, "Beni bu hale getiren doktordan şikayetçiyim." dedi.
YUNUS EMRE KAVAK
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Meme estetiği yaptıran ve bir göğsünü tamamen kaybeden Kozan'ın vücudunda ölü dokular oluşmaya başladı. "Hayatım karardı, doktorun bilinçsiz operasyonları yüzünden uzuv kaybı yaşadım." diyen Güzide Kozan; "3 defa ameliyat oldum, günlerce oksijen tedavisi gördüm. Vücudumda kapanmayan yaralar ve delik oluştu. Artık ölü deriler yüzünden kokuyorum. Doktordan şikâyetçi oldum. Bana, 'Ben de böyle olacağını bilmiyordum.' diye açıklama yaptı. Beni bu hâle getiren doktordan şikâyetçiyim." dedi.
Ümraniye'de ikamet eden 56 yaşındaki Güzide Kozan, 2009 yılında meme kanserine yakıldı. Göğsünde tespit edilen kitle alındı ve gördüğü tedaviler sonrası kanseri yenmeyi başardı. Kozan, geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden yaptığı bir araştırmada meme estetiği yaptırmaya karar verdi ve Kadıköy'de bir estetik doktoru ile anlaştı.
"BEN DE NASIL OLDU ANLAMADIM"
Doktor, aralık ayında bir ameliyat yaptı. Ama Kozan'ın vücudundaki ameliyat yaraları bir türlü kapanmadı. Bunu düzeltmek için 2 ameliyat daha olan kadına yine bir çözüm bulunmadı. başka çaresi kalmayan kadın mecburen 'Ben de nasıl oldu anlamadım.' diyen doktorun dediklerini yaptı. Talihsiz kadın, 25 gün boyunca oksijen tedavisi almasına rağmen göğsünün birini tamamen kaybetti.
"BEN KAYBETTİM BAŞKASI KAYBETMESİN" "Kanseri yendim, estetiğe yenildim." diyen Güzide Kozan, "Daha iyi bir görüntü olsun diye estetik olmak istedim ama o doktor beni daha kötü hâle getirdi. Ben kendisine kanser sürecimi anlatmıştım. O da 'Hiç sorun olmaz.' deyip silikonları taktı. Ama öyle bir iltihap ve bakteri oldu ki vücudumda artık delikler var.
Şimdi aynada bile bakamıyorum. Göğsümü tamamen kaybettim, üzerimde ölü deriler var. Ben bu doktordan şikâyetçi olacağımı söyleyince artık hiç ilgilenmedi, sadece bir sağlıkçıya yönlendirdi.
O bakıp fotoğraflarını doktora atıyordu. Uzaktan tedavi etmeye çalıştı. Ben bu adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bana yaptığını başkalarına yapmasın. Ben uzvumu kaybettim, başkaları kaybetmesin." dedi.