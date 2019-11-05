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Kansızlığa da iyi gelen mangonun faydaları nelerdir?

Lezzetli bir meyve olan mangonun seveni olduğu kadar sevmeyeni de var. Sağlık açısından da tam bir şifa deposu olan mangonun bir faydası daha ortaya çıktı. Peki kansızlığa da iyi gelen mangonun faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 17:11 Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 17:15
Kansızlığa da iyi gelen mangonun faydaları nelerdir?

Araştırmalar, mango meyvesinde antioksidan bileşiklerin kolon, meme, lösemi ve prostat kanserine karşı koruma sağladığı bulunmuştur. Bu bileşikler, kuersetin, isoquercitrin, astragalin, fisetin, gallik asit ve metilgallatın yanı sıra bol enzimleri içerir.

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Kansızlığa da iyi gelen mangonun faydaları nelerdir?

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Yüksek lif, pektin ve C vitamini seviyeleri , özellikle düşük yoğunluklu lipoprotein serum kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

KANSIZLIĞI GİDERİR

Mangonun içerisinde yer alan zengin demir içeriği aneminin tedavi edilmesine yardımcı olmaktadır. Düzenli tüketilen mango kırmızı kan hücrelerinin artmasına yardımcı olur.

Kansızlığa da iyi gelen mangonun faydaları nelerdir?

CİLT TEMİZLER

Temiz ve arınmış bir cilt için mango tüketilmesi önerilir. Mango tıkanmış gözenekleri temizlemeye ve sivilceleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

HAMİLELİKTE FAYDALI

Mangolar hamilelik sırasında demir gereksinimlerini karşıladıklarından hamile kadınlar için faydalıdır. Doktorlar genellikle hamilelik sırasında demir tabletleri reçete ederler, ancak takviye yerine, sulu mangolarla sağlıklı demir açısından zengin bir diyetin tadını çıkarabilirsiniz.

Kansızlığa da iyi gelen mangonun faydaları nelerdir?

GÖZ SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Her gün tüketilen bir dilim mango , A vitamininin gerekli günlük değerinin yüzde 25'ini sağlar, bu da iyi görme ve gece körlüğünü ve göz kurumasını önler.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Mango, vücutta kolajen proteinleri üretmeye yardımcı olan yüksek miktarda A ve C vitamini içerir. Kolajen, kan damarlarının ve vücudun bağ dokularının korunmasına yardımcı olur, böylece doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bu nedenle, mango haklı olarak yaşlanma karşıtı bir gıda olarak adlandırılabilir.

Kansızlığa da iyi gelen mangonun faydaları nelerdir?

TÜM VÜCUDU ALKALİZE EDER

Tartarik asit, malik asit ve meyvede bulunan sitrik asitler, vücudun alkali rezervinin korunmasına yardımcı olur.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Mangodaki zengin lif içeriği sindirimi düzenlemeye yardımcı olur. Bu sağlıklı kaliteye sahip mango dâhil olmak üzere birçok meyve bulunmaktadır.

Kansızlığa da iyi gelen mangonun faydaları nelerdir?

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Mangolardaki C vitamini ve A vitamininin fazla olması bağışıklık sistemini sağlıklı ve güçlü tutmaya yardımcı olur.

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