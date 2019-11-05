Kansızlığa da iyi gelen mangonun faydaları nelerdir?

GÖZ SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Her gün tüketilen bir dilim mango , A vitamininin gerekli günlük değerinin yüzde 25'ini sağlar, bu da iyi görme ve gece körlüğünü ve göz kurumasını önler.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Mango, vücutta kolajen proteinleri üretmeye yardımcı olan yüksek miktarda A ve C vitamini içerir. Kolajen, kan damarlarının ve vücudun bağ dokularının korunmasına yardımcı olur, böylece doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bu nedenle, mango haklı olarak yaşlanma karşıtı bir gıda olarak adlandırılabilir.